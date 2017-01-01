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«Территория жизни» приглашает пензенцев на новогодние мероприятия
План новогодних и рождественских мероприятий в Пензе
Время чудес. Как правильно загадать желание на Новый год
Рецензия на фильм «Находка»
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Спортивные мероприятия в новогодние каникулы. Программа
12:30 Гороскоп на 2017 год от Екатерины Церрум
11:26 Пензенцы выясняют состав химии на дорогах
11:23 В Стамбуле неизвестные напали на ночной клуб, погибли 39 человек
10:37 «Театр на обочине» 5 января покажет новогоднюю сказку
10:00 Из Пензы в Москву пустят дополнительные авиарейсы
31.12.2016
17:59 В праздники инспекторы усилят контроль на пензенских дорогах
17:55 Путин поблагодарил россиян за победы, доверие и понимание
17:13 Главные победы пензенских спортсменов в уходящем году
16:40 Россия подарила Сирии аэромобильный госпиталь
16:13 3 троллейбуса перегородят въезд на площадь Ленина в новогоднюю ночь
16:00 Время чудес. Как правильно загадать желание на Новый год
15:38 В Пензе иномарка сбила парня
15:05 Спортивные мероприятия в новогодние каникулы. Программа
14:44 Создатель «Шерлока» рассказал, каким будет новый сериал
14:16 В Пензе общественники пресекли еще одну незаконную продажу алкоголя
13:38 Савельев поздравил пензенцев с Новым годом
13:12 Кувайцев проверил цены на предновогодних ярмарках
12:40 Лидин пожелал каждой пензенской семье счастья и достатка
12:23 ДТП в Мокшанском районе унесло жизни двух человек
12:13 План новогодних и рождественских мероприятий в Пензе
11:52 Кувайцев поручил до вечера привести в порядок ул. Московскую
11:46 Американцы спели российский гимн в память о погибших при крушении Ту-154
11:15 Кувайцев: Пусть 2017-й год пройдет под знаком удачи
10:49 450 пензенский детей получили подарки от губернатора
10:12 Белозерцев поздравил пензенцев с Новым годом и Рождеством
09:37 В 2017 году станут меньше продавать iPhone 7
09:13 Бабич пожелал пензенцам счастливого Нового года
08:00 Как не потолстеть в новогодние праздники. Советы диетолога
07:30 В Пензе жителям Зари создали новогоднее настроение
07:00 Знаковые события 2016 года в Пензенской области
30.12.2016
21:08 В Кузнецке наградили талантливых детей
21:01 Кузнецкий центр детского и юношеского творчества отмечает юбилей
20:55 Жительницу Пензы обманул интернет-знакомый
20:53 В пензенском драмтеатре прошла Губернаторская елка
20:47 Многодетные семьи Кузнецкого района получили подарки от депутата
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Пенза. История, люди, факты
Деловые новости
вчера в 09:13
Бабич пожелал пензенцам счастливого Нового года
30 декабря 2016
Официальный курс доллара на 31 декабря повысили
30 декабря 2016
Назначение Кузнецовой вошло в топ кадровых перестановок года
Острая тема
вчера в 17:59
В праздники инспекторы усилят контроль на пензенских дорогах
вчера в 15:38
В Пензе иномарка сбила парня
вчера в 12:23
ДТП в Мокшанском районе унесло жизни двух человек
Общество
сегодня в 12:30
Гороскоп на 2017 год от Екатерины Церрум
сегодня в 11:26
Пензенцы выясняют состав химии на дорогах
сегодня в 10:00
Из Пензы в Москву пустят дополнительные авиарейсы
Фоторепортажи
Награждение победителей фотоконкурса «В предвкушении новогоднего волшебства»
Итоговая пресс-конференция губернатора
Олимпийский бал в ДС «Буртасы»
Культура и образование
сегодня в 10:37
«Театр на обочине» 5 января покажет новогоднюю сказку
вчера в 12:13
План новогодних и рождественских мероприятий в Пензе
30 декабря 2016
В Пензе в картинной галерее открылась выставка молодых художников
28 декабря 2016
В Пензе открылась выставка репродукций картин Винсента Ван Гога
28 декабря 2016
В пензенском колледже проводят конкурс снежных скульптур
28 декабря 2016
Спортзал в пензенской школе № 49 отремонтируют
Тесты
13 декабря 2016
Тест: Узнай авторов картин XX века из галереи Савицкого
24 ноября 2016
Тест: Узнай, как в Пензе зарабатывали миллионы
2 ноября 2016
Тест: Узнаешь ли великого земляка по цитате?
Россия и мир
сегодня в 11:23
В Стамбуле неизвестные напали на ночной клуб, погибли 39 человек
вчера в 17:55
Путин поблагодарил россиян за победы, доверие и понимание
вчера в 16:40
Россия подарила Сирии аэромобильный госпиталь
вчера в 14:44
Создатель «Шерлока» рассказал, каким будет новый сериал
вчера в 11:46
Американцы спели российский гимн в память о погибших при крушении Ту-154
вчера в 09:37
В 2017 году станут меньше продавать iPhone 7
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