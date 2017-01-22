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I Want To Break Free, или Есть ли жизнь после «Шерлока»
Как в Пензе «падали» и «взлетали» картофель и огурцы
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Журналисты «Пенза-Пресс» поддержали проект #читаемонегина
21:26 Открытый Белозерцев. Пензенский губернатор ответил на вопросы в прямом эфире федерального телеканала
17:53 Пензенец предупреждает об опасности для детей, живущих в Арбеково
17:40 160 пензенцев пожертвовали одежду для нуждающихся
17:32 В России могут продлить бесплатную приватизацию жилья
16:51 В Пензе Любовь Глухову представят к награждению почетным знаком Госдумы
16:43 В Пензе ОРВИ и гриппом заболела десятая часть всех школьников
15:54 Жительница Пензы пожаловалась на грязь в троллейбусах
15:38 В деревне у бизнесмена угнали «Роллс-Ройс»
14:45 В Кузнецке проходит межрегиональный хоккейный турнир
14:37 Пензенцы передали гуманитарный груз представителям Горловки
13:55 В Приморье нашли пензенский БАД с плесенью
13:43 В Пензе инспекторы ГИБДД будут ловить непристегнутых водителей
13:21 В Пензе маршрутки № 49 не будут заезжать в «Спутник»
13:06 В Пензе назвали победителей регионального этапа Всероссийских олимпиад
12:54 Роспотребнадзор предупредил пензенцев об опасности малярии в Гоа
12:23 В Белинском районе сгорел жилой дом
12:16 Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом
11:56 Ягов представил Мединскому проекты пензенского РВИА
11:44 Пензенцев приглашают на ярмарки выходного дня
11:34 Жителя Узбекистана осудили за продажу сограждан в трудовое рабство в Пензу
10:49 На фасадах пензенских домов появятся новые исторические граффити
10:22 В одном из домов Екатеринбурга нашли «кладбище домашних животных»
10:00 В Пензе убирают елочные свалки
09:27 В Городище легковушка протаранила столб
09:08 В Пензе разработают проект по расчистке русла Суры
20.01.2017
19:51 Во всех пензенских магазинах алкоголь будет под контролем ЕГАИС
19:34 Жительница Пензы подняла тревогу из-за спиленных веток
19:19 Пензенским сельхозпроизводителям окажут господдержку
19:14 Пензенским студентам криминалисты рассказали о тонкостях профессии
19:11 В Пензе женщина с боем отдавала машину приставам
17:59 В Пензенской области в 2016 году выросло число погибших в ДТП
17:40 Банк России повысил курс доллара на 32 копейки
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Пенза. История, люди, факты
Деловые новости
вчера в 21:26
Открытый Белозерцев. Пензенский губернатор ответил на вопросы в прямом эфире федерального телеканала
вчера в 16:51
В Пензе Любовь Глухову представят к награждению почетным знаком Госдумы
20 января в 17:40
Банк России повысил курс доллара на 32 копейки
Острая тема
вчера в 12:23
В Белинском районе сгорел жилой дом
вчера в 11:34
Жителя Узбекистана осудили за продажу сограждан в трудовое рабство в Пензу
вчера в 09:27
В Городище легковушка протаранила столб
Общество
вчера в 17:53
Пензенец предупреждает об опасности для детей, живущих в Арбеково
вчера в 17:40
160 пензенцев пожертвовали одежду для нуждающихся
вчера в 16:43
В Пензе ОРВИ и гриппом заболела десятая часть всех школьников
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Культура и образование
вчера в 13:06
В Пензе назвали победителей регионального этапа Всероссийских олимпиад
вчера в 11:56
Ягов представил Мединскому проекты пензенского РВИА
вчера в 10:49
На фасадах пензенских домов появятся новые исторические граффити
20 января в 10:07
Пензенская картинная галерея пополнилась новыми работами
19 января в 15:42
В Пензе состоялся концерт певицы Ирины Шведовой
19 января в 11:36
Распалась известная в Пензе мордовская команда КВН «ЧОП Шифер»
Тесты
13 января в 08:50
Тест: Знаешь ли ты современные названия улиц старой Пензы?
13 декабря 2016
Тест: Узнай авторов картин XX века из галереи Савицкого
24 ноября 2016
Тест: Узнай, как в Пензе зарабатывали миллионы
Россия и мир
вчера в 17:32
В России могут продлить бесплатную приватизацию жилья
вчера в 15:38
В деревне у бизнесмена угнали «Роллс-Ройс»
вчера в 12:16
Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом
вчера в 10:22
В одном из домов Екатеринбурга нашли «кладбище домашних животных»
20 января в 17:53
В CША на шоссе высыпались сотни тысяч драже Skittles
20 января в 17:49
В Великобритании расследуют продажу схожих с детьми секс-роботов
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