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21:05 В Пензе девушка упала с 8 этажа
20:49 Компания «Т Плюс» от помощи в ремонте теплосетей отказалась — Ильин
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20:03 Прокуратура контролирует работы по устранению порыва на теплосети в Пензе
19:57 В Пензе стартовали чемпионат и первенство области по плаванию
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18:04 В Пензе из-за прорыва на теплосетях 200 домов остались без тепла — СМИ
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15:11 В Пензе выберут лучшего боксера области
14:55 Число погибших в ДТП под Пензой выросло до 4 — СМИ
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сегодня в 20:15
Белозерцев поручил устранить прорыв теплотрассы в сжатые сроки
сегодня в 17:37
Сколько будет стоить доллар 2 февраля
сегодня в 15:17
Доходы бюджета Пензенской области вырастут на 1,2 млрд рублей
Острая тема
сегодня в 21:05
В Пензе девушка упала с 8 этажа
сегодня в 18:34
Двоих пензенцев подозревают в совершении пяти грабежей
сегодня в 18:04
В Пензе из-за прорыва на теплосетях 200 домов остались без тепла — СМИ
Общество
сегодня в 22:51
В Пензе прокуратура проверяет деятельность «Т Плюс» — СМИ
сегодня в 21:47
Минэнерго: Прорыв на трубопроводе в Пензе планируют устранить 2 февраля
сегодня в 20:49
Компания «Т Плюс» от помощи в ремонте теплосетей отказалась — Ильин
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