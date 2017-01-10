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19:03 Пензенец спрятал в снегу краденый телевизор
17:59 В Пензе спасатели пришли на помощь к пенсионерке
17:44 За новогодние каникулы инспекторы задержали 168 пьяных автолюбителей
17:37 В Пензе продукты после праздников подорожали на 336,5 руб. Таблица
17:35 Банк России понизил курс доллара после новогодних каникул
17:22 В Пензе водителя оштрафовали за высадку пассажиров на «зебре»
17:01 Жильцам с ул. 8 Марта пятый день не включают горячую воду - пензенцы
16:43 В Ахунах из-за ДТП в машине застрял водитель
16:30 На Рождество житель Сосновоборского района пронзил сердце брату
16:26 В Пензе перевозчиков оштрафовали за «плохую работу»
16:15 Владыка поздравил воспитанников духовной семинарии с Рождеством
16:02 В Каменском районе мужчина до смерти забил пожилую мать
15:42 В Колышлее и Мокшане с пользой провели зимние каникулы
15:40 В «скорой» по пути в пензенскую больницу умер младенец
15:37 Стало известно имя нового главы больницы им. Бурденко
15:29 «Т плюс Теплосеть Пенза» оштрафовали за плохую воду
15:21 Спортблок: хоккей, плавание, триатлон
15:16 Пензенцы вошли в число наиболее активных потребителей в ПФО
15:13 Павел Кашаев назначен директором госархива Пензенской области
15:03 Пензенский МУП заплатит штраф за комаров в коридоре
14:33 Россию на «Евровидении-2017» может представить финалист шоу «Голос»
14:21 В Пензе некоторые улицы заблокированы из-за снега — горожане
14:03 Apple готовится выпустить новые планшеты
13:52 На ул. Гагарина легковушка сбила пенсионера
13:45 Бурлаков выразил соболезнования семье декана факультета ПГАУ
13:41 Названы сроки доставки единовременной выплаты пенсионерам
13:30 Женщину, убившую подругу в ахунском лесу, осудили
13:22 В Пензе проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб декан факультета ПГАУ
13:15 В Пензе доработают закон о пособии молодым семьям
13:14 Пензенцы смогут записаться на прием к врачу по новой системе
12:47 Белозерцев призвал обратить внимание на опытных педагогов
12:45 В Пензе вода в кране пахнет ядом — горожане
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12:40 В Заречном в новогодние праздники охотники убили лосенка
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Деловые новости
вчера в 17:35
Банк России понизил курс доллара после новогодних каникул
вчера в 15:16
Пензенцы вошли в число наиболее активных потребителей в ПФО
вчера в 10:45
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Острая тема
вчера в 19:03
Пензенец спрятал в снегу краденый телевизор
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В Ахунах из-за ДТП в машине застрял водитель
вчера в 16:30
На Рождество житель Сосновоборского района пронзил сердце брату
Общество
вчера в 17:59
В Пензе спасатели пришли на помощь к пенсионерке
вчера в 17:44
За новогодние каникулы инспекторы задержали 168 пьяных автолюбителей
вчера в 17:37
В Пензе продукты после праздников подорожали на 336,5 руб. Таблица
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