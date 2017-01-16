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19:32 В Пензе для детей организовали тематический квест
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17:14 В Пензе детей к раздельному сбору мусора будут приучать с детсада
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16:34 «Корпорация Дилижанс» требует от мэрии Пензы 16 млн рублей
16:13 В Пензе проверили, как устроились переселенцы с ул. Ударной
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15:42 С. Вахштайн награжден медалью «За заслуги перед Пензенской областью»
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14:57 В Пензенской области произвели рекордные объемы сахара
14:50 В Пензе продлили работу контакт-центров по вызову врачей
14:30 Нижнеломовец застрелил друга во время спора о воспитании
14:08 Пьяный пензенец угрожал убить своих родителей
13:54 В Сети появилось видео с зареченским лосем-«флегматиком»
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12:21 В Пензенской области пройдут соревнования спортивных семей
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11:33 В Пензе мужчина до смерти избил возлюбленную
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Деловые новости
сегодня в 17:50
Пензенская область — в числе лидеров по использованию ЕГАИС
сегодня в 16:45
В новогоднюю ночь пензенцы говорили 14 лет
сегодня в 15:43
Сервисы Интерактивного ТВ от «Ростелекома» стали самыми востребованными у пользователей
Острая тема
сегодня в 14:30
Нижнеломовец застрелил друга во время спора о воспитании
сегодня в 14:08
Пьяный пензенец угрожал убить своих родителей
сегодня в 13:12
В Пензе проводится проверка по факту смерти малыша в больнице
Общество
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В Пензенской области подготовили 30 точек купания на Крещение
сегодня в 19:38
Пензенцы жалуются на отсутствие лифта в детской поликлинике
сегодня в 19:32
В Пензе для детей организовали тематический квест
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сегодня в 12:20
В России хотят сократить срок уплаты налогов на имущество и транспорт
сегодня в 11:45
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