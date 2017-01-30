Новое на сайте
«Территория жизни» приглашает на виртуальную экскурсию в офис продаж
Губернатор поручил открыть дополнительные «горячие линии» по пуску тепла
Похудеть любой ценой: к чему приводит одержимость диетами. Брифинг
Эксперт, «Википедия» и нравственные страдания Зуева. Репортаж из суда
Лента новостей | подписаться
Электронные очереди в лагеря Пензы. Онлайн-брифинг
22:20 Губернатор побывал на месте пуска тепла на Севере
18:26 В Пензе продолжают менять трубы на ул. Нестерова
17:59 Пензенская «Юность» готовится к матчам с оренбургской «Надеждой-2»
17:27 В Пензе вспомнили сражение за Сталинград
16:54 В ИА «Пенза-Пресс» прошел мастер-класс для начинающих фотографов
16:37 Юрий Рузляев провел прием граждан
16:01 В Пензе замене подлежат еще 30 метров труб
15:58 Изменилась процедура аттестации пензенских педработников
15:33 В Пензе рассказали о концепции нового аэровокзала
14:58 Заработала информационная страница Совета отцов Пензы
14:29 Пензенские предприятия легкой промышленности получат господдержку
14:26 Компания «Т Плюс» принесла извинения пензенским потребителям
13:44 Кувайцев: Жителям микрорайона Север помогут в вопросе с возмещением ущерба
13:34 Пензенская «Лагуна-УОР» обыграла питерскую «Аврору»
12:54 В Пензе осталось заменить 50 метров труб
12:34 Аэропорт Сочи не принимает самолеты из-за погоды
11:59 Пензенский тренер по дзюдо стала участницей семинара в Адлере
11:23 Пензенская команда УФСИН заняла 2 место в лыжной гонке
10:29 Дональд Трамп признался в симпатии к жителям России
10:11 На РЕН ТВ Николай Носков раскрыл секрет американских чартов
09:44 Прокуратура изучает обстоятельства технологической аварии в Пензе
09:43 На помощь пензенским аварийным бригадам пришли зареченские
09:32 В Лондоне установят памятник принцессе Диане
09:18 В Пензе восстанавливают поврежденную ТЭЦ-1
09:05 В Пензе без тепла остаются 9 частных домов
28.01.2017
19:51 Ночью восстанавливать тепло на Севере будут 13 бригад
18:00 Пензенцам на ярмарках предлагали колбасу и рыбу по доступным ценам
17:59 ПГУ вошел в топ лучших вузов РФ в рейтинге Webometrics
17:40 В 2016 году в Пензенскую область увеличился поток туристов
17:11 Пензенские студенты собрали гуманитарный груз для детей в Сирии
17:04 Губернатор поручил открыть дополнительные «горячие линии» по пуску тепла
16:43 Мария Шарапова выпустит книгу о себе
16:03 Пензенец пожаловался на отсутствие тепла на ул. Фрунзе
15:36 В Пензе по вопросам восстановления тепла заработала горячая линия
все новости
Пенза. История, люди, факты
Деловые новости
вчера в 14:29
Пензенские предприятия легкой промышленности получат господдержку
27 января в 22:00
Иван Белозерцев встретился с руководством «Т Плюс»
27 января в 11:30
Юных пензенцев приглашают на всероссийский творческий конкурс
Острая тема
28 января в 16:03
Пензенец пожаловался на отсутствие тепла на ул. Фрунзе
28 января в 15:24
Для пензенских бригад на теплосетях организовали питание
28 января в 15:13
Появились подробности ДТП на ул. Аустрина в Пензе
Общество
вчера в 22:20
Губернатор побывал на месте пуска тепла на Севере
вчера в 18:26
В Пензе продолжают менять трубы на ул. Нестерова
вчера в 16:54
В ИА «Пенза-Пресс» прошел мастер-класс для начинающих фотографов
Фоторепортажи
Крещение-2017
Фестиваль «Поющие журналисты»
Фестиваль «Спасские вечера. Рождественские встречи»
Культура и образование
вчера в 15:58
Изменилась процедура аттестации пензенских педработников
28 января в 17:59
ПГУ вошел в топ лучших вузов РФ в рейтинге Webometrics
28 января в 17:11
Пензенские студенты собрали гуманитарный груз для детей в Сирии
27 января в 20:33
В Пензе школе № 28 присвоили имя В. О. Ключевского
27 января в 20:23
В ПГУ встретили китайский Новый год
27 января в 14:10
Пензенская область отметит свой день рождения
Тесты
13 января в 08:50
Тест: Знаешь ли ты современные названия улиц старой Пензы?
13 декабря 2016
Тест: Узнай авторов картин XX века из галереи Савицкого
24 ноября 2016
Тест: Узнай, как в Пензе зарабатывали миллионы
Россия и мир
вчера в 12:34
Аэропорт Сочи не принимает самолеты из-за погоды
вчера в 10:56
Москвич скончался, подавившись печеньем — СМИ
вчера в 10:29
Дональд Трамп признался в симпатии к жителям России
вчера в 10:11
На РЕН ТВ Николай Носков раскрыл секрет американских чартов
вчера в 09:32
В Лондоне установят памятник принцессе Диане
28 января в 16:43
Мария Шарапова выпустит книгу о себе
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

«Пенза-Пресс» — новости Пензы на одном портале!

Смотреть новости Пензы удобно в соответствующих разделах: аналитический, новостные и событийные блоки, обсуждение социальных и экономических проблем. Вы можете выбрать новости Пензы за неделю, смотреть новости г. Пенза онлайн в любое время дня — разделы постоянно обновляются, пополняясь актуальной информацией. Чем живет Пенза сегодня? Смотрите прямо сейчас!

Агентство «Пенза-Пресс» с 2007 года является незаменимым источником информации для гостей и жителей Пензенского региона. Все, что освещают газеты Пензы, сайты Пензы — на одном портале! Мы каждый день освещаем самые разные события Пензы на соответствующих страницах. Для тех, кому важна оперативная информация, — новостная лента, где транслируются новости Пензы за последние часы. Теперь ни к чему искать сайты Пензы, посвященные той или иной тематике, ведь вся информация уже ждет вас на потрале сайта «Пенза-Пресс». Деловые новости Пензы за неделю, аналитика, спорт, события в России и в мире — «Пенза-Пресс» реально является одним из самых крупных информационных источников города.

Новости Пензы сегодня в видео и фоторепортажах наших корреспондентов охватывают самые разные события. То, что никогда не напечатают газеты Пензы, уже ждет вас на нашем портале: видео-ролики с места аварий и ДТП, репортажи с культурных и спортивных мероприятий, криминальные новости Пензы и области. Многие сайты Пензы освещают лишь некоторые тематики, «Пенза-Пресс» охватывает все городские новости на одном портале. Мы публикуем для вас даже афишу мероприятий, что немаловажно для любителей посещать культурные мероприятия: концерты, выставки, кинопремьеры. Смотреть новости Пензы на нашем сайте очень удобно, достаточно посетить нужный раздел.

«Пенза-Пресс» выгодно выделяется среди прочих городских СМИ:

  • Объективная точка зрения в авторских аналитических материалах.
  • Регулярно обновляемые новости Пензы вчера и сегодня.
  • Актуальная подача последних общероссийских новостных сообщений.
  • Самые интересные события в анонсах на страницах сайта.
  • Интервью с ведущими политиками, бизнесменами, общественными и культурными деятелями региона.
Создавая наш портал, мы хотели объединить все сайты Пензы, разработать нечто новое и полезное для каждого жителя нашего города. Сказать легко, но выполнить не так просто: тысячи материалов ежедневно обрабатываются нашими корреспондентами, чтобы показать широкой общественности самые свежие и интересные новости Пензы. Мы также сотрудничаем с нашими читателями: каждый желающий может предложить свою новость, с которой обязательно будет работать редакция. Газеты Пензы напишут об этом только через неделю, мы — опубликуем уже сегодня!

Предлагаем вам начать смотреть новости Пензы уже сейчас: новостные блоки регулярно пополняются свежими сообщениями, и вы всегда можете выбрать интересующую тематику. События Пензы в области спорта и культуры, общественные и социальные проблемы, новости Пензы вчера и сегодня — информ портал Пензы готов поделиться самой интересной информацией. Новости дня «Пенза-Пресс» выводит на главной странице, горячие темы и неординарные события города регулярно обновляются. «Пенза-Пресс» — это всегда актуальные новости Пензы на одном сайте. Будьте в курсе последних событий города, читайте интересные и полезные материалы на сайте ИА «Пенза-Пресс»!