|
|
|
|
сегодня в 10:37
вчера в 12:13
|
28 декабря 2016
|
28 декабря 2016
28 декабря 2016
|
13 декабря 2016
|
24 ноября 2016
|
2 ноября 2016
|
сегодня в 11:23
|
вчера в 16:40
вчера в 14:44
|
вчера в 09:37
|
|
|
|
сегодня в 10:37
вчера в 12:13
|
28 декабря 2016
|
28 декабря 2016
28 декабря 2016
|
13 декабря 2016
|
24 ноября 2016
|
2 ноября 2016
|
сегодня в 11:23
|
вчера в 16:40
вчера в 14:44
|
вчера в 09:37
|
«Пенза-Пресс» — новости Пензы на одном портале!
Смотреть новости Пензы удобно в соответствующих разделах: аналитический, новостные и событийные блоки, обсуждение социальных и экономических проблем. Вы можете выбрать новости Пензы за неделю, смотреть новости г. Пенза онлайн в любое время дня — разделы постоянно обновляются, пополняясь актуальной информацией. Чем живет Пенза сегодня? Смотрите прямо сейчас!
Агентство «Пенза-Пресс» с 2007 года является незаменимым источником информации для гостей и жителей Пензенского региона. Все, что освещают газеты Пензы, сайты Пензы — на одном портале! Мы каждый день освещаем самые разные события Пензы на соответствующих страницах. Для тех, кому важна оперативная информация, — новостная лента, где транслируются новости Пензы за последние часы. Теперь ни к чему искать сайты Пензы, посвященные той или иной тематике, ведь вся информация уже ждет вас на потрале сайта «Пенза-Пресс». Деловые новости Пензы за неделю, аналитика, спорт, события в России и в мире — «Пенза-Пресс» реально является одним из самых крупных информационных источников города.
Новости Пензы сегодня в видео и фоторепортажах наших корреспондентов охватывают самые разные события. То, что никогда не напечатают газеты Пензы, уже ждет вас на нашем портале: видео-ролики с места аварий и ДТП, репортажи с культурных и спортивных мероприятий, криминальные новости Пензы и области. Многие сайты Пензы освещают лишь некоторые тематики, «Пенза-Пресс» охватывает все городские новости на одном портале. Мы публикуем для вас даже афишу мероприятий, что немаловажно для любителей посещать культурные мероприятия: концерты, выставки, кинопремьеры. Смотреть новости Пензы на нашем сайте очень удобно, достаточно посетить нужный раздел.
|
«Пенза-Пресс» выгодно выделяется среди прочих городских СМИ:
Предлагаем вам начать смотреть новости Пензы уже сейчас: новостные блоки регулярно пополняются свежими сообщениями, и вы всегда можете выбрать интересующую тематику. События Пензы в области спорта и культуры, общественные и социальные проблемы, новости Пензы вчера и сегодня — информ портал Пензы готов поделиться самой интересной информацией. Новости дня «Пенза-Пресс» выводит на главной странице, горячие темы и неординарные события города регулярно обновляются. «Пенза-Пресс» — это всегда актуальные новости Пензы на одном сайте. Будьте в курсе последних событий города, читайте интересные и полезные материалы на сайте ИА «Пенза-Пресс»!
|
© Сетевое издание «Информационное агентство «Пенза-пресс», 2007—2017
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 65258 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Дата регистрации: 12.04.2016, учредитель — Общество с ограниченной ответственностью "Максим". Главный редактор — Юсупова Елена Владимировна
Адрес редакции: 440034, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Маркина, д. 1. Телефон: +7 (8412) 34-53-68. E-mail: penzapress@yandex.ru.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
|
Деньги под залог авто в автоломбарде АвтоФинанс