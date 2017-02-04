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12:30 В Пензенской области увеличат количество квот по офтальмологии
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сегодня в 09:42
Губернатор поздравил жителей с 78-летием Пензенской области
вчера в 17:44
Банк России установил курс на 4 февраля
вчера в 16:13
«Ростелеком» стал партнером акции «Мой вопрос Президенту!»
Острая тема
вчера в 14:40
В Пензенской области в отношении детей совершено более 100 преступлений
вчера в 13:44
В Пензе «скорая» забрала из школы пьяного подростка
вчера в 13:30
В Шемышейском районе грузовик придавил мужчину к воротам
Общество
сегодня в 08:02
Пензячка воспитывает двоих особенных детей и мечтает о приемном ребенке
вчера в 21:19
На «Пенза-Пресс» стартует фотоконкурс для мам
вчера в 19:41
В Пензе инспекторы провели с рыбаками профилактические беседы
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