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Пензенская область получит 625 млн руб. из госбюджета на развитие дорог
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15:20 В Пензе прокомментировали возможность отключения отопления из-за взрыва на ТЭЦ
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14:56 УФНС предупреждает об изменениях регистрации контрольно-кассовой техники
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14:43 В Пензе на ТЭЦ прогремел взрыв
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12:15 Пензенская область присоединилась к «Всероссийским заповедным урокам»
11:58 «Территория жизни» приглашает на виртуальную экскурсию в офис продаж
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10:50 Пензенец незаконно помог мужчине получить свидетельство тракториста
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сегодня в 15:47
Появились фото и видео с места взрыва на ТЭЦ в Пензе
сегодня в 15:41
В Пензе кинологи и полиция обследуют место взрыва на ТЭЦ
сегодня в 15:28
В Минэнерго РФ прокомментировали взрыв на ТЭЦ в Пензе
Общество
сегодня в 15:23
В Пензе окажут помощь семье погибшего при взрыве на ТЭЦ
сегодня в 14:56
УФНС предупреждает об изменениях регистрации контрольно-кассовой техники
сегодня в 14:48
Пензенская многодетная мать должна своим детям более 1 млн руб
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сегодня в 13:10
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сегодня в 12:40
Рыбных браконьеров будут расстреливать без суда и следствия
сегодня в 12:17
Зоопарки мира устроили в Сети «милый» флэшмоб
сегодня в 11:57
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