Иван Белозерцев вручил награды пензенцам за трудовые достижения

9 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил государственные и региональные награды отличившимся в труде пензенцам.

Торжественная церемония награждения состоялась в Большом зале администрации Пензы. Обращаясь к участникам мероприятия, глава региона поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками и отметил большой вклад Пензы в социально-экономическое развитие региона и России.

«Сегодня добрым словом хочется вспомнить наших ветеранов, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны, восстанавливали народное хозяйство, создавали материальные блага — городские объекты, развивали производство», — напомнил Иван Белозерцев.

«И сегодня областной центр развивается — здесь ведется строительство, ремонтируются дороги, открываются новые социально значимые объекты. Но нам надо еще много трудиться, чтобы Пенза была городом, где хочется жить, любить, творить и созидать», — резюмировал он.

Благодарности президента России Иван Белозерцев вручил статистику первой категории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр» Валентине Арчаковой и монтажнику строительных машин акционерного общества «Управление механизации № 2» Александру Великанову.

Почетных грамот и благодарностей губернатора Пензенской области были удостоены представители производства, сфер образования и культуры.