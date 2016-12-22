, главный редактор « Литературной газеты» Юрий Поляков подверг резкой критике существующую систему отбора кандидатов на вручение престижных литературных премий. По его словам , в настоящее время статус лауреата не гарантирует художественную ценность произведения." data-title="Юрий Поляков: Литературные премии в 90-е возникли для смены писательской элиты — Пенза-пресс, рунет за день">

Об этом он говорил на встрече с участниками форума «Таврида», на котором побывали и пензенские журналисты:

«Надо сказать, что действительно премии — это, в общем-то, уже такой устоявшийся компонент нашего литературного процесса, и подвергать их уничижительной критике бессмысленно. На то, чтобы они стали таким структурирующим началом литературного процесса, потрачено много сил, вложено немало казенных денег. Гораздо разумнее использовать этот феномен во благо отечественной литературы. Это можно, но на это требуются некие усилия.

Чем принципиально отличалась премия советских времен (а я был лауреатом нескольких советских премий — в том числе премии Ленинского комсомола)?

Был такой принципиальный момент — сначала появлялось произведение, сначала становилось очевидно, что оно вызывает интерес как читателей, так и критиков. И только после этого попадало произведение в список премий. Шли его обсуждения в Союзе писателей, на предприятиях, в вузах. И только после этого уже начиналась борьба в литературных верхах. Был специальный комитет по ленинским и государственным премиям — это была очень серьезная структура. И вот уже из этих известных, а то и полюбившихся произведений выбиралось какое-то одно или несколько.

Но в 90-е годы все было перевернуто. Премии стали вручать за книги, которые еще не получили оценку читателей и критиков (за редким исключением). Сначала с помощью некоего «тайного Ареопага» выбирались произведения, а затем они представлялись читателям. Поэтому я вам сразу хочу сказать, что ни в коем случае не нужно ориентироваться на художественные произведения, получившие «Большую книгу», «Букеровскую премию», «Национальный бестселлер» и так далее. В 90% случаев к художественности эти произведения не имеют никакого отношения.

Для чего это было сделано? Эти все премии возникли, когда еще оставалась инерция вот этого супер-интереса к литературе, которая накрыла страну во время перестройки. Это было сделано для того, чтобы поменять писательскую элиту. Потому что в своем большинстве писательская элита не приняла вот это ломание страны через коленку. Если вы кликните так называемое письмо творческой интеллигенции 1993 года в поддержку Ельцина, вы увидите, что в нем присутствует меньшая часть известных писателей. Большинство было или откровенно враждебно тому, что происходит в стране, или было настроено нелояльно. Но они были властителями дум — кто-то заслуженно, кто-то — незаслуженно. Поэтому была задача, чтобы они перестали быть таковыми. И вот тогда включился механизм, так сказать, этих премий.

Обратите внимание: сначала берется почти неизвестный текст, потом он с помощью вот этих всех списков, СМИ буквально навязывается читателям — это же прием манипуляции общественным сознанием. Это была политическая задача.

Система уже сложилась, и разрушать ее бессмысленно. Я думаю, что путь один. Эти премии надо делать максимально объективными. Они должны даваться людям за талантливое произведение, а не за своевременную идеологию, не за близость к какой-то группе, что было модно в 90-е годы. Доходило до смешно. Всем известно, что в 2005 году была предпринята новая система присуждения государственных премий. Их стали присуждать на заседаниях совета по культуре. А до этого существовала просто комиссия по литературной премии до 2004 года, потом ее прикрыли, причем достаточно скандально. А знаете почему? «Литературная газета» напечатала материал: в левой колонке — имя и фамилия членов этой комиссии, а в правой колонке были те, кто ее получил. И они практически зеркально совпали.

Вот сейчас такие зеркальные совпадения мы видим в этих раскрученных премиях. Вокруг всех престижных премий крутится примерно один и тот же набор имен. У нас нет других имен? У нас что — такая бедная с литературной точки зрения страна? Нет, проблема — в системе одного круга, которым эти премии оформляются. Задача сейчас — выйти из этого круга. Это делается просто. Нужно менять модератора, экспертов каждый год — и появится новая литература.

Систему премий нужно повернуть на благо отечественной литературы, на открытие новых имен».

Скриншот www.youtube.com/watch?v=kV8hwPBR1CY&index=2&list=PL7vtJKTsnEkpTA1efWXB0rIipjkisRSMt