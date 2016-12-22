Владимир Толстой: Методику преподавания литературы необходимо менять

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Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой считает, что методику преподавания литературы в школе необходимо менять — нужно читать и обсуждать произведения в классе, а не зубрить литературоведческие термины.

Об этом он рассказал на форуме «Таврида» в Крыму, отвечая на вопрос: не погубит ли появление гаджетов культуру чтения в России?

«Угроза такая существует. Хотя когда появился кинематограф, говорили о том, что это — смерть театра неизбежная. Театр пока не умер. Когда появилось телевидение, сказали, что оно — смерть для кинематографа. Кинематограф тоже пока не умер. Когда появился Интернет и гаджеты, появилась угроза для книг…

На самом деле, смыслы просто перебираются в другие формы. Окончательной смерти печатной книги не будет никогда, я в этом абсолютно убежден. Но тут важно и другое — чтобы государственная культурная политика с государственной образовательной политикой состыковывалась прямо.

Методику преподавания литературы, на мой взгляд, необходимо менять, причем в очень простую сторону. Фазиль Искандер в «Размышлениях писателя» отмечал:

«Одно из самых очаровательных воспоминаний детства — это наслаждение, которое я испытал, когда наша учительница первых классов читала нам вслух на уроке «Капитанскую дочку». Это были счастливые минуты, их не так много, и потому мы бережно проносим их сквозь всю жизнь…»

То, что учительница читала в классе вслух и обсуждала произведение, сделало его литератором. Я считаю, что не нужно учить на уроках детей литературоведческим терминам, не надо эти дурацкие вопросы единого государственного экзамена зубрить, нужно просто читать и обсуждать», — сказал Владимир Толстой.

Рассуждая о том, стоит ли оставлять такие произведения как «Война и мир», «Анна Каренина», «Преступление и наказание» в школьной программе или нет, советник президента по культуре, отметил, что дети должны быть знакомы с такой литературой.

«Наверное, для восприятия 15-летних подростков «Война и мир» — сложное произведение. По-настоящему глубоко сможет его прочитать более зрелый человек. Но беда в том, что, выйдя из школы и получая какие-то другие нефилологические специальности, человек может никогда в жизни с «Войной и миром» не соприкоснуться.

Он попадает на физтех или финансовые специальности — там уже не изучают литературу. По собственной воле, может быть, кто-то возьмет эту книгу в руки, а, может быть, нет, поэтому ознакомиться с величайшими произведениями русской мировой литературы в школе необходимо», — считает Владимир Толстой.

скриншот — www.youtube.com/watch?v=hhuTLB-J9kM