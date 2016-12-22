Николай Николаев: Злое любит тишину

«Изменить общество, сделать его эффективным без нашего с вами участия невозможно. Одно дело — критиковать, другое дело — каким-то образом содействовать тому, чтобы в поселке, в городе, на дороге — где угодно, ситуация менялась.



Что является для Общероссийского народного фронта основным информационным поводом? Это положительные изменения, чего добились: например, дом достроен, дорогу залатали, открылся детский сад. Для спекулянтов, в том числе — политических, для людей, которые относятся пассивно к тому, что происходит, это — просто предмет критики. Для политических спекуляций основным информационным поводом всегда будет что-то отрицательное: что-то не сделали, что-то не достроили, что-то не открыли. И главное, конечно, — найти виновного. Самое удивительное, что для любого политического спекулянта, не дай Бог, чтобы это все исправилось, потому что иначе будет некого критиковать, будет некого обвинять. […]

Самая главная задача, которая стоит и перед активистами Общероссийского народного фронта, и перед журналистами, — это, прежде всего, говорить правду, говорить ее громко. Все злое любит тишину. Действительно, нерадивое исполнение указов, законов, коррупция, мошенничество становятся возможными только тогда, когда о них знает как можно меньше народа.



Работа журналистов, всех активистов Общероссийского народного фронта заключается, прежде всего, в том, чтобы рассказать, что происходит. Я по своему опыту знаю, что процентов 50−60 вопросов снимается только после того, когда об этом становится известно широкой публике. Об этом достаточно написать. Мне кажется, это очень важно — осознать миссию журналиста. Она заключается не просто в погоне за какими-то интересными новостями, она заключается в том, чтобы говорить правду и поднимать на поверхность все то, что мешает жить нам с вами.



Что мешает чиновникам исполнять законы, майские указы, поручения президента? Два фактора. Первый — информационная ассиметрия, информационное неравенство, когда человек, облеченный властью, знает все о любых правах, программах, а человек, который к нему приходит, не знает. И это позволяет чиновнику вешать лапшу на уши своему собрату, добиваясь корыстных целей.



Второй фактор — «пять минут тишины». Когда наступает тишина, нет никаких новостей, это не значит, что ничего не происходит, это означает, что кто-то что-то делает, преследуя свои цели, что-то должно произойти. Важно, чтобы этой тишины не было. Любая тишина богата сюрпризами, и не всегда хорошими. Сама информация о том, что где-то нарушается закон, сделает добрую службу и исправит ситуацию.



Нам важно, чтобы изменения, которые происходят в гражданском обществе, в том числе благодаря работе журналистов, были необратимы. Важно построить общество, которое бы саморегулировалось, которое бы самостоятельно говорило о тех недостатках, которые есть, и исправляло их.



Я могу назвать пять обязательных шагов для того, чтобы сделать эффективным гражданский контроль.



Первый шаг — добиваться обязательной открытости данных. Если мы находимся в информационном вакууме, мы абсолютно бессильны, мы не можем контролировать работу участников программы, мы не можем даже сказать, а реализуются ли они. Как мы можем судить об эффективности расходования государственных средств, если у нас нет стартовых позиций? Этот первый шаг — ключевой.



Второй шаг — это ответственность за достоверность публикуемой информации. Важно, чтобы был единый орган госвласти, который отвечает за это. […]



Третье — добиться того, чтобы та информация, которую открывают государственные ведомства, была полной и исчерпывающей и мы имели возможность проверить, а так ли это на самом деле.



Следующий шаг — это наличие механизмов обязательного учета результатов гражданского контроля. Действительно, можно найти нарушения, гневно топнуть ногой, но ничего не будет происходить. Важно добиться, чтоб голос людей, которые занимаются гражданским контролем, был не просто услышан, он был учтен. […]



Пятое — наличие государственного органа, ответственного за общий результат. Например, если мы говорим о создании доступной среды, важно, чтобы ответственность не растекалась, а ее нес один орган. Сейчас его нет. В этом кроется причина того, что создание доступной среды — в числе антилидеров майских указов по исполнению.



Мы должны добиться того, чтобы информационная ассиметрия исчезла. Чтобы те люди, которые заинтересованы в результате, обладали полной информацией о своих правах, возможностях, о том, что делает государство. Очень важно создать общество, которое будет не пассивно наблюдать за тем, что происходит рядом, а говорить о том, что должно происходить, какие права должны соблюдаться. И тогда мы, в конце концов, добьемся того, что наши чиновники будут приходить на работу не как на доходное место, а как на службу Отечеству».

