Михаил Гусман: Я не считаю социальные сети медиа

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Известный журналист, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман выразил свое отношение к социальным сетям. По его словам, они таят в себе большую опасность.

«Я не считаю социальные сети медиа. Это новое явление нашей жизни, я его уважаю, но хочу отделить мух от котлет. Социальные медиа — очень интересное, на мой взгляд, до конца непознанное явление коммуникации между людьми огромной возможности. Роль их и сила безграничны.

Считаю, что их просто автоматом занесли в понятие «медиа». Это другое явление нашей жизни, требующее к себе очень пристального внимания.

Я не верю в скорую смерть газет, я не верю в скорую смерть телевидения. Я застал время, оно было не так давно, когда говорили, что радио умирает, что его перестают слушать, оно никому не интересно. А потом — резкий бум, оно стало огромным бизнесом, за радиочастоты сейчас — безумная конкуренция. Поэтому уверен, что люди также с интересом будут читать газеты в таком виде, в каком они существуют сейчас. Говорят, что падают тиражи газет — в каких-то странах — да, а я в Японии растут. И нельзя сказать, что это технологически или в области социальных медиа отсталая страна…

С ростом конкуренции, наоборот, повышается требование к качеству журналистского мастерства, к качеству слова, статьи.

Социальные сети же — это другая история. Их опасность — в том, что они, в большей степени, анонимны и, в значительной степени, бесконтрольны. Прогнозирую множество проблем, связанных с их использованием. Потому что это тесно связано со всякого рода хакерскими атаками, таящими в себе в том числе и политические опасности.

Как это предотвратить, как от этого уберечься, я не знаю, потому что, на мой взгляд, современные технологии развиваются быстрее, чем ментальность людей. Мы не успеваем в своем сознании за технологиями. Поэтому люди пользуются современными технологиями как некой игрушкой. Мне кажется диким, когда человек приходит в столовую и начинает фотографировать свою котлету. На мой взгляд, это — за гранью. Но это хотя бы неопасно, другое дело — вещи политические.

Когда в конце 19 — начале 20 веков появились автомобили, на улицах не было знаков дорожного движения. Потом число автомобиле стало расти, они стали сталкиваться — появились первые знаки.

То же самое, мне кажется, касается социальных сетей. Человечеству надо быстрее договариваться о правилах существования в социальных сетях и Интернете. Сейчас, когда об этом заговаривают, все говорят, что любые ограничения — покушение сна свободу слова. Отчасти, может, это и правда, но я боюсь, что если этого не произойдет, появится опасность катастрофы. Об опасности ядерного оружия всерьез заговорили лишь после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки…» — сказал он, отвечая на вопросы участников форума «Территория смыслов», в котором приняли участие пензенские журналисты.

Михаил Соломонович Гусман (род. 23 января 1950, Баку, СССР) — советский и российский журналист, переводчики интервьюер, радио и телеведущий. Первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2001). Лауреат Государственной премии России (2002). Младший брат Юлия Гусмана.