Токарский: Журфаки очень сильно оторваны от реальной журналистики

«Журналистское образование не успевает за технологиями работы. Это одна история. Вторая история: в России журналистское образование серьезно теряет свой престиж с каждым днем. Я вижу в этом серьезнейшую проблему.

В Москве — более 20 журфаков, но я прихожу в большие СМИ, где работают 150, 200 и более человек, и мне говорят: «У нас 90−95% журналистов не с журфака». Я тоже его не оканчивал.

В редакции, в профессиональной деятельности высшее образование [не журналистское] становится конкурентным преимуществом. Все любят брать выпускников исторического факультета, инженеров, кого угодно, к журфаку относятся очень настороженно. Все говорят о том, что человек журфака не имеет системы знаний в голове — это плохо, у него нет кругозора.

Я разговариваю с преподавателем журфака и выясняю, как у них построена программа: это часть программы филологического факультета плюс много-много-много чтения книжек. Зачем?

На мой взгляд, руководителям факультетов журналистики нужно больше общаться с руководителями СМИ для того, чтобы понять, что им делать с учебной программой. Но, с другой стороны, они ведь тоже в какой-то мере заложники, заложники министерства образования. Им же программу нужно согласовывать, за ними же следят.

Я разговаривал недавно с руководителем журфака одного из региональных вузов, он мне показал проекты, которые делают его студенты, профессиональные проекты. Я его спросил, а как это получается, если на журфаках вообще такого не делают. Он говорит: «А я не по программе министерства образования их учу, я понимаю, что первая же проверка — и у меня возникнут проблемы, но я их учу так, как им придется работать. Я контактирую с руководителями СМИ, с редакторским корпусом и даю знания, которые им будут нужны на практике, а не то, что у меня в методичках написано. Поэтому от меня выходят люди, которых с огромным удовольствием разбирают местные и не только местные редакции».

У нас журфаки очень сильно оторваны от реальной и современной журналистики».