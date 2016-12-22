Анна Балашова: Современные подростки крепко подсели на «лайкоиглу»

«Есть одна мысль, которая не дает мне покоя уже давно. Формулируется она довольно просто и сама собой, когда я вижу очередную новость про развлечения современной молодежи. Кстати, последний писк пензенской моды (ну, вы, наверное, уже знаете; во всяком случае, вся страна уже знает) — акт поджигания товарищей с последующим актом их самотушения в водоеме. А если совместить все это с «прыжком веры» с моста, попросить товарищей снять все на видео и выложить его на Youtube — то, как оказалось, можно даже прославить свой родной город на всю страну, а то и денег на просмотрах «срубить». Звучит внушительно, согласитесь.

Так вот, когда я вижу подобные ролики, то в голову неизбежно закрадывается мысль о том, как же, в сущности, скучно я живу. А было ли у меня вообще нормальное детство? По телевышкам и заброшенным заводам я не лазила, одежду ни на себе, ни на ком-либо еще не поджигала, селфи на железнодорожном мосту — стоит ли говорить, снова мимо… На федеральных каналах, соответственно, я тоже не прославилась. Впору мрачно приуныть от дум о бездарно растраченной юности.

И, что самое ужасное, нас, таких «лузеров», — целое поколение. И по какой-то причине мы все в подметки не годимся современным подросткам, размах фантазии которых распростирается до поистине необозримых широт. Что у нас, Интернета и возможности записать видео не было? Когда я была подростком, все это уже было. Но такими вещами никто не занимался и в выпуски новостей на федеральных телеканалах, соответственно, тоже не попадал. Во всяком случае, такого модного бума точно не было. Мы не стремились к эпатажу, чего не скажешь о современных подростках.

А все знаете почему? Очень просто. Мы не были лучше, воспитаннее и правильнее, обстановка в стране и семьях — благополучнее. Может, рубль и увереннее укреплялся к доллару, но дело не в этом. У нас просто не было мотивации так себя вести и привлекать к себе повышенное внимание окружающих, а у современных подростков — есть, и она называется — «лайк». Это тяжелый наркотик, пожалуй, самый внешне безобидный и потому — коварный из всех ныне существующих.

Человек — существо низменное и эгоистичное, это, к сожалению, общеизвестный факт. А что тешит эго больше, чем общественное признание? Сам-то себя и дурак похвалит, а когда тебя «залайкала» куча других людей — это уже ощущения, так сказать, совсем иного порядка. Один «лайк» — маленькая инъекция эндорфина от осознания того, что ты или что-то, связанное с тобой, кому-то нравится. У многих взрослых в связи с этим «рвет крышу» (за примером идти далеко не нужно, да мы и не будем), а чего говорить о неокрепшей детской психике? Вот подростки и инвестируют в самолюбование, как только могут. А если на нем еще и денег можно подзаработать? Комбинация пользы и удовольствия, перед которой подростку довольно сложно устоять и которой ему хочется достичь любой ценой. А какую цену он может заплатить? Точно не в виде денежных знаков, и даже не «железную», как в «Игре престолов» (как будто здесь уместны шутки). Поэтому он расплачивается тем немногим, что у него есть, — здоровьем, а порой и жизнью.

Вот мы и получаем на выходе то, что получаем: колоссальные просмотры на Youtube, огласку у федералов, долгие разборки в ПДН и штрафы — в лучшем случае, а в худшем — сломанную детскую психику и печальную статистику по росту смертей среди несовершеннолетних.

Честно говоря, мое детство, в котором не было этой «лайкоиглы», — точно не повод мрачно приуныть. В отличие от того, что сейчас происходит и, надо думать, еще произойдет. Вывод неутешительный, но тенденции, к сожалению, очевидны. По крайней мере, до тех пор, пока самолюбование будут всячески продвигать, в том числе — и как товар, за который можно, к тому же, получать неплохие деньги. Так что — запасаемся огнетушителями, включаем фронтальные камеры на телефонах, улыбаемся и машем».