Вадим Скворцов: Кто расскажет детям, как вести себя в соцсетях?

Пензенский журналист Вадим Скворцов ответил на комментарий корреспондента «Пенза-Пресс» Анны Балашовой по поводу распространяющейся среди молодежи моды на гонку за лайками. Поводом стало размещенное в Youtube видео , в котором подростков поджигают и те прыгают с моста.

«Почему комментарий Анны Балашовой об «опасных развлечениях современных детей» не объективен? Предлагаю краткий анализ и подведение итогов.

Напомню, речь в статье идет о ролике, снятым молодыми людьми из Пензы 10 сентября, где они поджигают себя и прыгают в реку с моста. На данный момент видео набрало более 13 тысяч просмотров и буквально потрясло интернет: в адрес парней обращены сотни гневных комментариев.

Материал корреспондента «Пенза-Пресс» начинается с рефлексии по поводу сравнения молодости автора с молодостью героев данного ролика.

«Было ли у меня вообще нормальное детство? По телевышкам и заброшенным заводам я не лазила, одежду ни на себе, ни на ком-либо еще не поджигала… Впору мрачно приуныть от дум о бездарно растраченной юности».

Вот и первая ошибка. По крайней мере, несколько странно говорить о разности воспитания, сравнивать себя, состоявшуюся журналистку, с парнями 15−20 лет. Анна Балашова заявляет, что таких «лузеров», как она, — целое поколение. Сопоставление спорное: спросите любого мужчину о детстве — в 90% случаев он расскажет вам истории о том, как прыгал по гаражам и залезал на забор к соседу, чтобы нарвать сочных груш у него в огороде. Молодость — время приключений, изучения мира, авантюр — когда хочется попробовать все и сразу, а также — экстремальных ощущений. Я не оправдываю поведение авторов ролика, но оно как раз вполне нормальное для их возраста. Просто как можно определенную категорию поведения подводить под целое поколение, заявляя, что раньше было как-то иначе?

Далее автор раскрывает карты: оказывается, всему виной — интернет, в частности, — «лайк». По мнению Анны, главная проблема — это мечта подростков стать популярными в Сети, ради чего они готовы на столь экстравагантные поступки.

Здесь сразу стоит добавить ремарку. Автор говорит относительно официальной версии случившегося, которую сообщили в УМВД: что ролик снят с целью заработать на просмотрах в YouTube. Но сами ребята в группе «Вконтакте» пишут, что все это было лишь ради спора.

«Вот мы и получаем на выходе то, что получаем: колоссальные просмотры на Youtube, огласку у федералов, долгие разборки в ПДН и штрафы — в лучшем случае, а в худшем — сломанную детскую психику и печальную статистику по росту смертей среди несовершеннолетних».

В финальной части материала Анна срывается из публицистики в художественность, апеллируя не фактами, а словесными оборотами. Если избавиться от этой шелухи, то мысль автора можно уложить в одном предложении: ради самолюбования подростки готовы жертвовать собственным здоровьем. Пробел — в том, что Анна Балашова в своем тексте так и не выделяет четкую проблему и ее возможное решение. Кто же, в конце концов, виноват: социальные сети, дети, родители? Автор словно обозначает мысль и пускает ее на самотек: «Так что — запасаемся огнетушителями, включаем фронтальные камеры на телефонах, улыбаемся и машем».

А что ты хочешь предложить? — Спросите вы.

Приплетать к этой ситуации интернет, социальные сети и ЧСВ (чувство собственной важности) не стоит, все гораздо проще. Авторам ролика просто некуда было деть свою юную энергию, они не глупые, раз самостоятельно узнали и почти безошибочно повторили технику профессиональных экстремалов. Ребят просто надо было заинтересовать чем-то другим, найти для них безопасное занятие, где бы они умерили свой пыл.

Проблема с социальными сетями действительно существует, но говорить стоит не об абстрактной «лайкоигле», а об отсутствии соответствующего воспитания. Помню, когда у меня самого появился интернет, первый сайт, куда я зашел, был вручную вбитый в адресную строку сайт «Первого канала». Потому что ничего другого я не знал, кроме рассказов друзей и двух гигабайтов трафика на месяц. Мне никто не говорил, что такое интернет и для чего он нужен, на руках у меня не было ни единой методички, злосчастный «internet explorer» не объяснил мне, куда нажимать.

Так и современные дети остаются не у дел: на уроках информатики им объясняют, как рисовать кружочки в «Paint» и набирать текст в «Word», но кто им расскажет, как вести себя в интернете, что стоит публиковать в соцсетях, что — нет, и почему их могут привлечь к ответственности за песню «ВКонтакте»?

Фото предоставлено Вадимом Скворцовым