Г. Преснякова о выведении абортов из ОМС: Нельзя сделать счастливым насильно

«На днях я узнала, что в Пензе собирают подписи за запрет бесплатных абортов. Новость заставила меня поразмышлять об этой проблеме.

Для начала я задалась вопросом: какая цель этого начинания? Повышение рождаемости? Но поможет ли это? Я думаю, нет. Объясню, почему.

Считаю, что если уж женщина твердо решила прервать беременность, и разговоры с психологом и докторами не изменили ее позицию, то вряд ее остановит то, что ей не сделают аборт бесплатно. Те, у кого есть деньги, пойдут в платную клинику, у кого их нет, тоже найдут решение… Думается мне, что последствия такой «медицины» будут очень плачевны…

Во-вторых, есть вероятность, что запрет на бесплатные аборты вразумит, в том числе молоденьких девушек, и они будут чаще думать о контрацепции. Безусловно, это лучше, чем аборт. Но опять же, о каком повышении рождаемости идет речь? И что делать с теми, кто принял решение не иметь детей?

Дальше — по существу проблемы. Никто не спорит, что аборт — это зло, но, согласитесь, обстоятельства бывают разные. Есть такие понятия как медицинские и социальные показания к прерыванию беременности. По ним аборты останутся бесплатными или как? Если у будущего ребенка — порок развития, женщину заставят рожать? А как быть с теми, кто забеременел в результате изнасилования? Будем надеяться, что эти вопросы не останутся без внимания властей, если петиция до них дойдет.

Спросите любую женщину: хочет ли она делать аборт? Я думаю, ни одна из них не ответит утвердительно. Никто не хочет испытывать боль, подрывать свое здоровье и убивать детей. Так, может, обратить внимание на другой вопрос — собирать подписи за то, чтобы организовывали курсы для молодежи, рассказывали им о последствиях их поступков (не только, кстати, в этой сфере).

Помнится, раньше в мою школу приглашали врачей, которые проводили со старшеклассницами беседы на эту тему. Мальчиков, кстати, собирали отдельно, чтобы просвещение не превращалось в балаган. Может, стоит открыть курсы для родителей, у которых дети вступили в трудный возраст? В общем, подумать о том, как бороться с причиной, а не следствием.

Разговоры о вреде абортов, безусловно, нужны: кого-то они действительно удержат от необдуманного шага, но заставлять… Я думаю, это не выход. В любом случае, насильно счастливым никого нельзя сделать.