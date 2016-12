Александр Поляков: Американского следа в продаже пензенской «Родины» нет

«В субботу, 24 сентября, на портале The Penza Post был опубликован материал под заголовком «Пензенская «Родина» продана в США в штат Делавэр? О чем умолчали провластные СМИ». В нем сообщается, что якобы одна из фирм-учредителей закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ), которому принадлежит здание кинотеатра, зарегистрирована в США. Кроме того, автор статьи прозрачно намекает на то, что журналисты ИА «Пенза-Пресс» сознательно скрыли этот важный факт по причинам, скажем так, политического характера.



Мы проверили информацию и пришли к выводу, что американского следа в продаже «Родины» нет. Объясню почему.



Напомним, здание кинотеатра «Родина» (юридически оно состоит из двух объектов недвижимости) находится в общей долевой собственности ЗПИФ «РИКо-Фонд». Чтобы выяснить, кто стоит за этим фондом, журналисты The Penza Post обратились к базе данных «Коммерсантъ Картотека». В ней содержатся сведения о том, что «участниками» ЗПИФ «РИКо-Фонд» являются две компании — АО УК «Финансовые бизнес системы» и ЗАО «ПРСД». Соучредитель последней зарегистрирован в американском штате Делавэр. Отсюда был сделан вывод о «тщательно и глубоко запрятанном истинном бенефециаре сделки». Так в чем здесь неправда?



Прежде всего — в том, что у паевых инвестиционных фондов нет учредителей, как пишет The Penza Post. ПИФы не являются юридическими лицами, их нет в ЕГРЮЛ; это, если схематично, — имущественный комплекс, который аккумулирует средства инвесторов. С закрытым ПИФ все еще интереснее. Узнать в два клика, кто является собственником его активов невозможно. Доступ к такой информации законодательно ограничен. Вполне возможно, там могут оказаться люди с американским, финским, липецким, рязанским и каким угодно другим капиталом. Мы этого с вами не узнаем. Откуда же тогда взялся делавэрский след?



У ЗПИФ нет учредителей, но есть управляющая компания — это как раз АО УК «Финансовые бизнес системы», о которой ИА «Пенза-Пресс» сообщало ранее. Также у ЗПИФ есть спецдепозитарий — организация, которая ведет всю бухгалтерскую отчетность фонда, хранит реестр пайщиков, сертификаты ценных бумаг и так далее. В случае с «РИКо-Фонд» эти функции выполняет ЗАО «ПРСД» или, если целиком, — «Первый специальный депозитарий». Называется он так не случайно. Компания была создана в 1996 году по госпрограмме развития паевых инвестиционных фондов в РФ и первой получила лицензию на осуществление деятельности спецдепозитария. Лицензия выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам России. По итогам 2015 года ЗАО «ПРСД» входит в пятерку крупнейших спецдепозитариев страны со стоимостью контролируемого имущества в 381 млрд 872 млн рублей.



Действительно, в числе его учредителей есть ООО «Оазис Файненшл Сервисиз ЛЛК», которое зарегистрировано в городе Вилмингтон, штате Делавэр. Ему принадлежит 50% минус одна акция. Но не надо забывать, что участие иностранного капитала в российском бизнесе не запрещено, как бы не хотелось обратного. Тем более, спецдепозитарий по роду своей деятельности вообще никак не связан с кредитованием и инвестированием, он не может купить или продать пензенский кинотеатр. У него совершенно другая, специфическая функция.



Я так же озабочен, что здание в самом центре Пензы, по соседству со строящимся собором, долгие годы пустует и, судя по внешнему виду, находится в аварийном состоянии, поэтому буду и дальше отслеживать ситуацию вокруг «Родины». И я по-прежнему убежден, что изучать тему и спекулировать на ней — это две разные вещи».