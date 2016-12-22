, глава московского гей-прайда Николай Алексеев прокомментировал ситуацию с митингом в поддержку лиц нетрадиционной сексуальной ориентации , который может состояться в Пензе 17 октября , если заявку одобрит мэрия." data-title="Н. Алексеев: Нам могут отказать в проведении митинга из-за шумихи в СМИ — Пенза-пресс, рунет за день">

«Мы пытаемся получить согласование, уважение нашего права на свободу собраний — 31 ст. Конституции — в разных городах России. Здесь нет никакой конкретной цели в отношении Пензы. Мы пытаемся добиться согласования на проведение наших акций в разных городах и надеемся, что в какой-то момент это произойдет. У нас есть право на подачу подобных заявок, уведомлений, мы этим правом пользуемся.

С нашей точки зрения, отказывают нам совершенно незаконно — есть по этому поводу постановление Европейского суда по правам человека, который признал неправомерными запреты гей-парадов в Москве. Это решение Россией, к сожалению, не исполняется почему-то до сих пор, но, тем не менее, мы пытаемся добиться согласования в разных городах. Посмотрим — может быть, где-то администрация все-таки начнет соблюдать законодательство РФ и решение Европейского суда. Я считаю, что это наша последняя возможность добиться согласования, а потом показать другим городам, в том числе — и Москве, что проводить подобные мероприятия можно, никакого нарушения морали и нравственности нет, что мы хотим провести это исключительно как правозащитное мероприятие, а не какой-то там карнавал голых мужиков. Это исключительно вопрос правозащиты, здесь нет никаких подводных камней.

Как мы оцениваем шансы на согласование акции в Пензе? Если брать общую тенденцию, то мы, конечно, больших иллюзий не питаем. Если говорить в принципе, то всякое в России бывает. Даже власти Иваново практически согласовали подобную акцию и предложили просто перенести место проведения, а потом, когда поднялась шумиха в СМИ, они дали обратный ход и в итоге отказали нам. И та шумиха, которая поднялась сейчас в пензенских и федеральных СМИ, может быть не совсем нам на пользу в плане получения согласования. Никакого решения мы пока не получали, мы будем ждать и потом принимать решение, как дальше действовать.

Что касается митинга — есть постановление Конституционного суда по делу, где в том числе и я был заявителем, о проверке конституционности положения федерального законодательства о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В этом постановлении совершенно четко говорится о том, что данный запрет не препятствует проведению публичных дискуссий, мероприятий, направленных на обсуждение статуса и прав сексуальных меньшинств. Написано, что этот запрет не может трактоваться расширительно. Поэтому все отказы, которые мы получаем в разных городах, — это абсолютно произвольные отказы конкретных чиновников, которые их выписывают. После этого, по сути, постановление не только Европейского суда, но и Конституционного суда по интерпретации данного запрета не соблюдается, к сожалению.

И, конечно, это вообще ничего не имеет общего ни с какой педофилией и вещами, которые официально включены в международную и российскую классификацию психических заболеваний. Гомосексуальность в России и в мире не является психическим заболеванием. Более того, не является и уголовным преступлением. Поэтому ставить на один уровень педофилию, некрофилию и еще какие-то запрещенные вещи с гомосексуализмом — это абсолютно неграмотно. Мы — абсолютно такие же граждане России, и у нас есть полное право выступать в защиту своих прав и требовать их соблюдения».