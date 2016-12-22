«Я считаю, что такие мероприятия не могут проводиться, потому что люди у нас православные, в большей степени крещеные. А для крещеного человека это мерзость, каждый православный считает это великим грехом. Очень печально, что в нашем городе может пройти это событие.
Я думаю, что основная часть нашего населения это не поддерживает. В других городах запрещали такие митинги, и я думаю, что и у нас это не пройдет».
Напомним, ранее стало известно о том, что в мэрию Пензы было подано уведомление об организации шествия, митинга и пикета в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации. В частности, на 11 октября в сквере им. Пушкина был запланирован пикет в поддержку законодательного ужесточения наказания за преступления ненависти в отношении геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России, а на 17 октября — гей-парад на ул. Суворова и митинг, осуждающий федеральный закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, в сквере им. Белинского.