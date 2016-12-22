В России мужчины стали меньше курить - СМИ
Стало известно, когда устранят недочеты в переходе на «Пензе-1»
В Пензе торжественно поздравили Семена Резника с 75-летием
На теле найденного в Пензе крокодила были раны — СМИ
Канцерова: За цифрами о переселении из ветхих домов стоит много проблем
В Сети появилось видео «стадного инстинкта» пензенских водителей
В Пензе парк Победы превратили в туалет
В Пензе нашли две незаконные свалки
Перед Новым годом для пензенцев откроют большую ярмарку
Россияне рассказали, чем им запомнился 2016 год
все новости

Отец Павел: Для крещеного человека гей-парад — это мерзость

7 октября в 09:31 4118 просмотров
, что в областном центре 17 октября могут пройти гей-парад и митинг, организованные активистами ЛГБТ. Об отношении церкви к подобным мероприятиям рассказал протоиерей Павел Матюшечкин.

" data-title="Отец Павел: Для крещеного человека гей-парад — это мерзость — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской епархии прокомментировали информацию о том, что в областном центре 17 октября могут пройти гей-парад и митинг, организованные активистами ЛГБТ. Об отношении церкви к подобным мероприятиям рассказал протоиерей Павел Матюшечкин.

«Я считаю, что такие мероприятия не могут проводиться, потому что люди у нас православные, в большей степени крещеные. А для крещеного человека это мерзость, каждый православный считает это великим грехом. Очень печально, что в нашем городе может пройти это событие.

Я думаю, что основная часть нашего населения это не поддерживает. В других городах запрещали такие митинги, и я думаю, что и у нас это не пройдет».

Напомним, ранее стало известно о том, что в мэрию Пензы было подано уведомление об организации шествия, митинга и пикета в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации. В частности, на 11 октября в сквере им. Пушкина был запланирован пикет в поддержку законодательного ужесточения наказания за преступления ненависти в отношении геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России, а на 17 октября — гей-парад на ул. Суворова и митинг, осуждающий федеральный закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, в сквере им. Белинского.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60