Юрий Поляков: Союза писателей у нас нет вообще

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В России среди писателей и поэтов, в особенности — молодых, все чаще слышится критика действующих литературных союзов. Их обвиняют в потере авторитета и реальной помощи отдельным представителям профессионального сообщества.

Своим мнение по этому поводу поделился известный российский писатель, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков.

«Союза писателей у нас сегодня нет вообще, потому что это не тот союз, что был при советской власти. Тогда он был министерством по делам литературы, то есть идеологическим органом. Это было профессиональное сообщество, то есть большой творческий коллектив. Это вторая его функция. И третья — это был профсоюз — орган, который занимался бытом писателей, квартирами, их здоровьем, пенсиями и так далее.

Сегодня союз писателей не существует ни в одной из этих ипостасей. Хотя у нас формально — масса союзов писателей: Союз писателей России, Союз российских писателей, местные отделения, но они не выполняют этих функций. В основном, они занимаются эксплуатацией остатков некогда большой писательской собственности для обеспечения безбедного существования небольшой группы людей, которые при этой собственности находятся.

Реально ни литературным процессом, ни проблемой взаимоотношения писатель-власть никто не занимается. Ведь если, скажем, у писателя возникает конфликт с властью, за него заступиться некому. Никто не занимается реальной помощью молодому писателю со стартом. Эти функции не выполняются. Почему? Тут — много причин. Прежде всего, связано это с тем, что сегодня наши писательские организации, прежде всего, в Москве, возглавляют люди, не имеющие авторитета — ни писательского, ни общественного. Можно по-разному относиться к покойному Сергею Михалкову (был председателем Союза писателей РСФСР), но он был крупнейшим детским писателем и общественным деятелем, спасшим сотни книг и писательских судеб.

Сейчас союзы писателей возглавляют люди, которых власть практически не знает. На местах, подозреваю, тоже. И нет единой стратегии взаимоотношения писателей и государства, которую должен формулировать союз писателей, потому что нет значительных фигур, которые могут ее сформулировать. Это не так просто, как кажется.

Я думаю, что задача сейчас — объединение. Должен пройти объединительный съезд писательских организаций, который воссоздаст Союз писателей не как идеологическую, а как профессиональную организацию, как профсоюз», — сказал он на форуме «Таврида» в Крыму.

Фото: скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=euD4ots5qsI