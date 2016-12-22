Михаил Решетников: Виртуальный мир заставляет верить в наличие запасных жизней

Речь идет об инцидентах, связанных с прыжками горящих подростков с моста и поножовщине в одном из колледжей. Оба случая, предварительно, так или иначе связаны с соцсетями. Первые хотели прославиться в Youtube, а причиной происшествия в учебном заведении якобы стал конфликт в виртуальном пространстве.

«Как вы смотрите на такое поведение, и действительно ли современное общество впало в зависимость от лайков и просмотров?» — задала вопрос корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Галина Преснякова.

«Зависимость есть, и я открою маленький секрет: если вы смотрите чью-то страничку и видите, что у автора там — порядка 1200 фотографий, то этот человек страдает нарциссическим расстройством. Если пользователь сообщает: прошу мне не писать вот таким-то и вот таким-то, прошу еще что-то там, то этот человек проявляет агрессию, — отметил психолог, ректор Восточно-Европейского института психоанализа Михаил Решетников. — И, в принципе, диагностику уже можно проводить непосредственно в интернете.

В случае проявления зависимости нужно обращаться к психологу или психотерапевту, но у нас эта служба пока не развита. По количеству психологов и психотерапевтов мы — на одном из последних мест в мире. У нас в среднем в Москве и Санкт-Петербурге в 210 раз меньше таких специалистов, чем в любом европейском городе, а за Уралом вообще — в тысячу раз меньше. Поэтому ничего удивительного в том, что люди обращаются к колдунам, знахарям и так далее или принимают вот такие вот неадекватные решения, нет.

[…] С 80-х годов прошлого века психопатологи во всем мире отмечают рост агрессивности населения. Мы говорим о терроризме. Эти акты ужасные, поражают своей жестокостью, циничностью, но бытовой терроризм со своими же соплеменниками, единородцами встречается в тысячу раз чаще. Самые простые примеры, которые у всех на слуху, — Дмитрий Виноградов в Москве, Адам Лэнза в США, Андерс Брейвик в Норвегии. В большинстве случаев, это попытка пропаганды каких-то человеконенавистнических или извращенных идей.

Американцы провели исследование: ежегодно происходит до 200 случаев нападения на одноклассников, одногруппников, соседей с убийствами, причем массовыми. Во всех случаях причиной стало какое-то унижение со стороны преподавательской или окружающей среды сверстников. И вот эта драка с ножом — то же самое.

Мы почему-то стали забывать, что виртуальный мир и реальный тесно взаимосвязаны, включая игры, из-за которых у людей появляются представления о двух или трех запасных жизнях. И человек в жизни начинает вести себя так, что у него еще есть две запасные жизни после прыжка с моста или после нападения на кого-то. Это проблема агрессивной информационной среды, с этим нужно бороться, окультуривая ее».

Видео предоставлено ТАСС (про Пензу — с 46:34 минуты)