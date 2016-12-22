«Если бы я лет в 14 сказал у себя во дворе, что иду на концерт Prodigy, меня бы просто побили. Наши ребята слушали Nirvana и Metallica, а к рэйверам относились как к убогим. Никогда этого не понимал: «The Fat of the Land» Prodigy — одна из лучших пластинок 90-х, стопроцентный панк в танцевальной оболочке, — в моем личном топе альбомов до сих пор — в первой десятке. Повторить его успех у группы не получилось.

Одно время мне даже казалось, что Prodigy стали пародией на самих себя. Когда они поехали в российский тур (те, кто превратились в пародию, или стали никому не нужны на Западе, часто так делают), я решил сходить на них только по одной причине: увидеть вживую легенд 90-х и услышать живьем пару трэков.

Ближайшей к Пензе концертной точкой в туре Prodigy была Самара, «Ледовый дворец» — старое, почти «убитое» здание, которое на февральском концерте Земфиры запомнилось давкой на входе и грязью в фойе. В этот раз обошлось без очередей на входе, но общий дух, извините, совка никуда не делся. Когда концерт закончился, зрителей, ждавших такси в холле, работники зала просто выгоняли на улицу.

К восьми вечера «Ледовый дворец» был заполнен наполовину. Видимо, многие решили пропустить стандартный в таких случаях и скучный ди-джейский разогрев и пришли позже. Когда в начале десятого вышли Prodigy, в зале уже было тесно и душно.

Следующие полтора часа можно описывать в разных эпитетах, которые все равно не передадут того, что происходило. Это было действительно легендарно. Prodigy вышли и уверенно положили зал на лопатки с первого же трэка — «Breathe». На втором — им была «Nasty» — я ощутил себя не в полуразбитом самарском зале, с потолка которого постоянно что-то текло, а на крупном зарубежном фестивале.

Отличный звук, нездешняя энергетика (энергетика больших артистов, если хотите, — ее ни с чем не спутаешь) и просто невозможное по красоте и исполнению световое шоу. Про возраст музыкантов уже даже как-то неприлично говорить. Максим Реалити — голос группы — держал зал в ежовых рукавицах и не сбавлял темпа ни на минуту, обращаясь к залу: «All the Prodigy people». Ему, кстати, 49 лет. Потолстевший (признаем) Кит Флинт носился и прыгал по сцене как заведенный. Сымитировать такую энергетику, сыграть ее нельзя.

Все полтора часа зал сходил с ума — это такое стандартное описание, но очень оно хорошо описывает происходившие. Если вы хотели увидеть, как в такт музыке одновременно прыгают несколько тысяч человек, вам надо было вчера быть на этом концерте. Что удивительно — почти никакой агрессии в толпе; отдавленные ноги — обычное в таких случаях дело, не в счет.