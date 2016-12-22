« Российский детский фонд» Мария Гаврюшина в Facebook рассказала историю , которая не оставила равнодушными десятки жителей региона. Она касается помощи нуждающимся." data-title="Мария Гаврюшина: Зачем мы уродуем людей? — Пенза-пресс, рунет за день">

«Зачем мы уродуем людей? Предыстория. Без фамилий. Просто для размышлений.

Звонок. Моя знакомая, захлебываясь слезами, дико кричит в трубку. Единственное, что я понимаю в этом потоке набора слов: дети, так жить нельзя… Я уже привыкла к таким звонкам. Начинаю уточнять. В результате: в больнице она познакомилась с мамой-одиночкой. Живут в районе. Папа бросил, ушел к другой, давно. Уж больно шумные дети. Да и жена располнела. Двое детей: 2 и 5 лет. Лежат с младшей. Даже курток нет. Девчонка одета в две вязаные кофты… В тот день их выписали. Денег нет даже на автобус. Собираются ехать на попутках. Мамы в палате сбросились деньгами, на такси. Кинули клич, собрали вещи.

К слову, знакомая, назовем ее Настей, сама одна воспитывает ребенка. С мужем год назад случилась трагедия, ДТП. Ребенку 2,5. Есть бабушка, мама мужа. Но она после операции. Живет с ними. Короче, содержит она двоих.

Еду по адресу. В машине — продукты и детские вещи. Некая такая мать-героиня, защитница всех обездоленных… Своих детей оставила на деда, тот после смены ночной. Сутки обзванивала и встречалась с друзьями, собирала помощь.

Приезжаю. Квартира в жилом двухэтажном доме. Сердобольные соседи с радостью провожают: «Туда вам…» Вытаскиваю из машины пакеты. Пру на второй этаж. Дверь приоткрыта. Захожу. Квартира из двух комнат. В зале в обнимку с «лентяйкой» лежит мужик. С кухни выпархивает благодарная мать-одиночка. Ой, спасибо! Вы откуда?! Рассказываю, разбирая пакеты. Начинаю расспрашивать. Мужик с дивана поднялся, со стойким запахом перегара и огромной благодарностью начал помогать разбирать пакеты.

Небольшое отступление. Взяла за привычку лезть везде: осматривать жилье, открывать холодильник, ванную комнату и т. п.

Кто мужик? Муж… Он же ушел? Да, но вот вернулся. Но мы в разводе! Работаете? Нет работы. Восемь мест за полгода поменял. Пьете? Нет, только по праздникам, в выходные иногда. Сегодня четверг же…

Дети где? У бабушки… Помогают, спасибо. Берут с ночевкой по очереди. Бабушек две!

Жаль, не застали вас! Они так любят гостей! Приезжайте к нам еще! У ног трется кошара-перс, которому открывают пакет специальной еды. Он у нас не выставочный. Для себя КУПИЛИ…

В холодильнике — недопитая бутылка мартини. Ванная комната уставлена всевозможными гелями и шампунями. Коридор и кладовка завалена пакетами. Что это? Одежда. Маленькая нам уже. Все никак не выбросим. Может, вам надо? Только она там в пятнах, замок разошелся, порвали джинсы…

Еду домой. Еду и реву… От обиды.

От обиды, что своими руками мы создаем армию лентяев и паразитов, которые свой жизненный навигатор программируют от фонда к фонду, от центра соцзащиты к другому центру, пишут жалобы в администрации, просят помощи, с завидной периодичностью посещают уполномоченного по правам ребенка и т. п. Они не хотят поднять себя с дивана, не хотят учиться экономно относиться к своему бюджету, уважительно относиться к переданным им вещам, которые, кстати, в фонды передают обычные семьи, которые работали, экономили и берегли… Они не хотят ничего менять в своей жизни. Им и так хорошо. Вот только жалко детей…

Три недели прошло с того дня. В принципе, с такими семьями сталкивается каждый фонд. Но раньше это были единичные случаи…

Думала долго. Если честно говорить, то многие мои знакомые, у которых есть маленький ребенок, живут от зарплаты до зарплаты. Наверное, даже не так. Работают, чтобы кушать и платить за жилье. Нет, конечно, дети не голодают и не ходят голые. Ну а шоколад и так вреден. Как-то умудряются платить за кружки, сдают на всевозможных лошадок, театр и т. п. в детском саду и школе. С радостью примеряют сезонную обувь: «годик еще поносит…» И это, если семья полная. А уж если так получилось, что нет одного из родителей, то просто праздник, если вещи еще как раз. И им и на ум-то не приходит, что детские вещи можно носить, пока не испачкаются, порвутся, потом засунуть в пакет — и на балкон… или выбросить… и пойти просить помощи в очередной фонд. А если детей двое, то даже есть свои плюсы. Например, мальчику до лет трех хотя бы, не важно, что гуляет он в розовой куртке сестры и красной шапке с помпоном. И нет у них никаких льгот по питанию, по социальным путевкам в лагеря и т. п.

И вот я решилась… на очередной социальный проект. Проект в поддержку обычных семей. Семей, где родители просто любят своих детей, работают, экономят, проводят вместе выходные, радуются, ссорятся, устают и делают все возможное для их нормального развития. Не трудных, не пьющих, а простых семей. Вернее, для экономии их бюджета. Ведь если в таких семьях появятся свободные деньги, то они в большей степени потратят их на детей, сводят их в кино, в контактный зоопарк, в театр. Запишут на платную секцию. Поедут в отпуск. Купят фрукты. Уж они точно найдут им достойное применение. И это будет не бутылка мартини…

Я нашла помещение. Место, куда смогут приходить родители, приносить детские вещи и брать на больший размер. Некое пространство, где можно меняться детскими вещами. Где ребенок может взять новую для него игрушку, а свою дать поиграть другому ребенку. Где семьи сами будут получать помощь и помогать другим семьям.

Пожелайте нам удачи!» (авторские орфография и пунктуация сохранены).