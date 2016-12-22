, публицист , телеведущий , политический консультант Анатолий Вассерман , приехавший в Пензу на «Второй интеллектуальный турнир « Бизнес-журнала» дал прогноз экономического развития России в 2017 году." data-title="Вассерман: В России надо менять весь аппарат министерств экономического блока — Пенза-пресс, рунет за день">

«Я очень надеюсь на то, что либеральный экономический блок правительства Российской Федерации будет, наконец, заменен вменяемым. Это требует серьезных организационных усилий. И при такой массовой смене кадров, а менять надо практически весь аппарат экономических министерств, неизбежен некоторый провал в эффективности управления даже по сравнению с нынешним [периодом]. Но уже задача назрела и перезрела.

Плюс к тому — приход новой команды к власти в Соединенных Штатах Америки, команды, судя по всему, ориентированной не на торговлю, а на производственную логику, потребует, чтобы и у нас с американцами взаимодействовали люди, ориентирующиеся на производственную логику, а это, в свою очередь, потребует замены всего экономического блока.

После этой замены все остальные шаги по развитию нашего хозяйства вполне очевидны. Соответствующая программа разработана довольно давно, и скажем, та часть программы Глазьева [российский экономист, политик], что разработана самим Глазьевым, а не лоббистами банковского сектора, довольно легко осуществима и заведомо даст хороший результат.

А что касается мира в целом, нас ждет, скорее всего, резкое сокращение силовых противостояний и предложенное мною еще в 2008 году разделение единого глобального рынка на несколько почти не взаимодействующих секторов.

В частности, весь Новый Свет — это будет одна хозяйственна зона, другую хозяйственную зону составит партнерство Европейского Союза и Юго-Восточной Азии, третья большая хозяйственная зона будет, по-видимому, — треугольник «Дели-Москва-Пекин».

Причем должен заметить, что никакую хозяйственную структуру, включающую Индию и Китай, невозможно выстроить без активных усилий России. Во-вторых, в этой структуре в силу ряда цивилизационных различий именно Россия будет главным источником научных исследований, обеспечивающих новые разработки. Мы будем заниматься самой вкусной частью хозяйства».