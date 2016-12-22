А. Уразаев: Алкоголь наносит вред телу и уму человека, рушит семьи

«Мы взываем к Аллаху Всемогущему осветить наши сердца для истины и даровать нам благословение в этой жизни и мире вечном.

Запрет на распитие спиртного содержится в Коране, Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и подтверждается иджма (консенсусом) мусульманских ученых всех времен.

Ни для кого не секрет, что алкоголь наносит вред человеку: его разуму, телу, религии и жизни. Он разрушает семейный уклад, неся горе его домочадцам. Он также несет угрозу обществу, как в материальном, так и в духовно-нравственном плане.

Всевышний Аллах в своем Священном Писании говорит: «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, — быть может, вы преуспеете. Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» (Коран, 5: 90−92).

Один из исследователей верно заметил: «Человечество не переживало большего бедствия, чем пристрастие к алкоголю. Чтобы убедиться в этом, можно собрать все статистические данные обо всех пациентах в больницах, которые из-за алкоголя страдают от умственного расстройства, нервных срывов. К этому можно добавить статистику о самоубийствах, убийствах, банкротстве, лишении имущества и разорении, связанных с употреблением алкоголя. Количество таких случаев настолько ошеломляюще, что в сравнении с ним все призывы и увещевания против алкоголя показались бы совсем незначительными».

В семьях, где употребляют спиртные напитки, дети остаются сиротами при живых родителях. Мы, как разумные люди, должны укладывать свою жизнь в правильном, богоугодном направлении, а не просо идти за своими страстями. Нужно самому быть хозяином своей судьбы.

Поэтому, дорогие друзья, дорогие пензенцы, можно жить и радоваться, заниматься спортом, расслабляться и отмечать праздники без употребления алкогольных напитков. Нужно быть довольным тем, чем наделяет нас Всевышний Аллах. Всех благ!»