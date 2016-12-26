, художник-мультипликатор , автор знаменитого « Ежика в тумане» Юрий Норштейн рассказал , почему считает , что российская мультипликация катится в пропасть , и что сейчас убивает в детях человеческое." data-title="Норштейн: Мы попали в непросвещенное, некультурное время — Пенза-пресс, рунет за день">

Народный артист России, художник-мультипликатор, автор знаменитого «Ежика в тумане» Юрий Норштейн рассказал, почему считает, что российская мультипликация катится в пропасть, и что сейчас убивает в детях человеческое.

Юрий Норштейн также объяснил, почему так мало качественных мультфильмов российского производства, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Пенза-Пресс» Галины Пресняковой на пресс-конференции в информагентстве ТАСС.

«Количество качественных мультфильмов продюсеры оценивают с точки зрения финансов. Я подхожу с точки зрения искусства. Мы должны знать, что мы, прежде всего, занимаемся искусством. Когда «Союзмультфильм» существовал в свои лучшие годы, он тоже занимался искусством, хотя коммерчески он был очень успешен.



Есть маленькая деталь, когда я о ней рассказываю, никто мне не верит. Когда выходил мультфильм, то вслед за ним в бюро пропаганды делались мультипликационные книжечки — и там были картинки, которые рисовал художник, текст, который писал сценарист или режиссер. Выход одной этой книжечки полностью окупал затраты на фильм. Стоила она 15 копеек, а тираж у нее был 200 000 — 300 000 экземлпяров.

Пересчитайте и вы поймете, как была построена коммерческая деятельность. И не было разговоров о том, что фильм коммерческий или нет, речь шла только об уровне художественности. […] Количество художественных почерков не имело себе равных во всем мире. Вот, что такое «Союзмультфильм».

Так что, куда мы въехали, я не знаю, но догадываюсь. Если это будет и дальше продолжаться, мы падем еще дальше.

По субботам в студии я торгую книжками. Ко мне пришел один человек и купил сразу 10 комплектов книг «Снег на траве». Я удивился: «Куда столько?». Он ответил: «Я своим художникам, кто работает у нас на фирме». «А чем вы занимаетесь?» — «Я занимаюсь играми компьютерными». Я спрашиваю: «А вы понимаете, что на выходе? Что происходит с детьми? Вы осознаете психологическую сторону этого? Психологи занимаются этим или нет? Ребенок, прикованный к этой игре, теряет очень многое в освоении мира окружающего. Там же ничего нет, связанного с реальностью жизни». Он говорит: «Да, понимаю, мы этим вопросом занимаемся» и все прочее. Я говорю: «Ну вы понимаете, что это ведет к катастрофе ребенка? Если он на этом останавливается, то в 15 лет мы имеем определенную личность, которая не будет воспринимать другое существо живое, дерево, муравья, кошку».

Небольшой пример. У нас студия находится рядом с парком, там растет один-единственный кедр, туда приходят, так сказать, отдыхать, оттянуться. Так вот сумели прожечь корень этого кедра. Вот, куда мы идем.

Поэтому надо понимать, по каким критериям судить успешность или неуспешность мультипликации. Есть такое понятие — воспитание чувств. Вот это понятие ушло.

Юрий Норштейн отвечает на вопрос пензенского журналиста на 19-й минуте.

Мои внуки поют в церкви, попросил диск записать, узнать, что они поют. Послушал и понял, это все песни 30-летней давности, те песни, которые в свое время «Союзмультфильм» культивировал в своих замечательных фильмах. И все, все кончилось. И об этом даже вопрос не ставится. Мы что, думаем, оно само собой появится? Нефть течет, у нас просвещение наступит? Ничего подобного. И мы попали в непросвещенное, некультурное время.

Я могу говорить об этом, где угодно. Я об этом говорил и на совещании у Валентины Матвиенко [спикер Совета Федерации]. Это бескультурье — его надо звать своим именем.

Вот это понимание, воспитание чувств — это едва ли не главное. Когда мне вопрос задают, что детям нужно? Я отвечаю: детям нужно, чтобы они и в футбол играли, и держали в руках стамеску, и молоток, и умели работать, умели помогать по хозяйству. А эти [электронные устройства] только убивают в человеке человеческое. […] Воспитание чувств не то чистенькое, что сейчас культивируется, а ощущение себя в общем пространстве».