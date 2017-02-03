, информационным технологиям и связи Леонид Левин высказал свое мнение по поводу взаимоотношений районных газет и «Почты России», которая оказывает услугу по распространению изданий." data-title="Левин: Нищие районные газеты оплачивают увеличение доходов «Почты России» — Пенза-пресс, рунет за день">

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин высказал свое мнение по поводу взаимоотношений районных газет и «Почты России», которая оказывает услугу по распространению изданий.

По мнению народного избранника, степень конструктивности позиции филиалов «Почты России» в отношении сотрудничества с редакциями можно охарактеризовать на примере Пензенской области.

«По общему мнению редакторов региона, «Почта России» получает большую часть прибыли от подписки, и никто не называет цифру менее 60%", — отметил он.

При этом, по словам Леонида Левина, «Почта России» не проводит мероприятий и не поощряет своих сотрудников за увеличение числа подписавшихся на издания, хотя почтальон — это профессия, связанная с регулярным общением с гражданами, в том числе — через доставку пенсий.

«Дошло уже до того, что конкурсы на лучшего почтальона проводятся не как мероприятия почтовиков по сплочению и стимулированию работников, а как спонсорские акции районных газет. Большинство редакторов области уверены, что без этих акций подписка стремительно упадет», — добавил Левин.

«Таким образом, нищие районные газеты, борясь за сохранение подписки, оплачивают увеличение доходов стратегического предприятия «Почта России», — констатировал он.