Левин: Нищие районные газеты оплачивают увеличение доходов «Почты России»

По мнению народного избранника, степень конструктивности позиции филиалов «Почты России» в отношении сотрудничества с редакциями можно охарактеризовать на примере Пензенской области.
«По общему мнению редакторов региона, «Почта России» получает большую часть прибыли от подписки, и никто не называет цифру менее 60%", — отметил он.
При этом, по словам Леонида Левина, «Почта России» не проводит мероприятий и не поощряет своих сотрудников за увеличение числа подписавшихся на издания, хотя почтальон — это профессия, связанная с регулярным общением с гражданами, в том числе — через доставку пенсий.
«Дошло уже до того, что конкурсы на лучшего почтальона проводятся не как мероприятия почтовиков по сплочению и стимулированию работников, а как спонсорские акции районных газет. Большинство редакторов области уверены, что без этих акций подписка стремительно упадет», — добавил Левин.
«Таким образом, нищие районные газеты, борясь за сохранение подписки, оплачивают увеличение доходов стратегического предприятия «Почта России», — констатировал он.