Левин: Местному самоуправлению надо оставлять больше налоговых средств

О перераспределении долей налогов между федеральным, региональным и муниципальным уровнем шла речь на съезде партии «Единая Россия».
Министр финансов Антон Силуанов выступил за сохранение существующих принципов распределения собираемых средств, однако не исключил увеличение доли средств, которые могут оставаться в распоряжении региональных и местных органов власти.
«Во время избирательной кампании на встречах жители области неоднократно поднимали вопрос недостаточности бюджетов местного самоуправления. Сейчас идет непростая работа с экономическим блоком правительства. Выступление министра показывает, что в Министерстве финансов нас слышат. Мы будем работать в этом направлении и дальше. Районам нужно оставлять больше денег из тех, что они сами же и зарабатывают», — прокомментировал выступление главы Минфина председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.
Фото Александра Полякова