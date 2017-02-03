, направляемых в бюджеты органов местного самоуправления." data-title="Левин: Местному самоуправлению надо оставлять больше налоговых средств — Пенза-пресс, рунет за день">

О перераспределении долей налогов между федеральным, региональным и муниципальным уровнем шла речь на съезде партии «Единая Россия».

Министр финансов Антон Силуанов выступил за сохранение существующих принципов распределения собираемых средств, однако не исключил увеличение доли средств, которые могут оставаться в распоряжении региональных и местных органов власти.

«Во время избирательной кампании на встречах жители области неоднократно поднимали вопрос недостаточности бюджетов местного самоуправления. Сейчас идет непростая работа с экономическим блоком правительства. Выступление министра показывает, что в Министерстве финансов нас слышат. Мы будем работать в этом направлении и дальше. Районам нужно оставлять больше денег из тех, что они сами же и зарабатывают», — прокомментировал выступление главы Минфина председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Фото Александра Полякова