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Левин: Местному самоуправлению надо оставлять больше налоговых средств

25 января в 17:20 758 просмотров
, направляемых в бюджеты органов местного самоуправления.

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Депутат Госдумы от Пензенской области Леонид Левин предложил увеличить объемы налоговых средств, направляемых в бюджеты органов местного самоуправления.

О перераспределении долей налогов между федеральным, региональным и муниципальным уровнем шла речь на съезде партии «Единая Россия».

Министр финансов Антон Силуанов выступил за сохранение существующих принципов распределения собираемых средств, однако не исключил увеличение доли средств, которые могут оставаться в распоряжении региональных и местных органов власти.

«Во время избирательной кампании на встречах жители области неоднократно поднимали вопрос недостаточности бюджетов местного самоуправления. Сейчас идет непростая работа с экономическим блоком правительства. Выступление министра показывает, что в Министерстве финансов нас слышат. Мы будем работать в этом направлении и дальше. Районам нужно оставлять больше денег из тех, что они сами же и зарабатывают», — прокомментировал выступление главы Минфина председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Фото Александра Полякова

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