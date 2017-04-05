Брошенным животным трудно пережить боль обмана и несбывшихся надежд

Волонтеры пензенского фонда « Рука помощи бездомным животным » в своей официальной группе в соцсети «Вконтакте» разметили пост о том, через какие переживания, боль и отчаяние проходят животные, которые, обретя дом, теряют его.

«Пост о том, что накипело… Все животные в нашем центре — это наши дети, мы их любим, переживаем за их жизнь, за их травмы, за их настроение. Мы вкладываем в них силы и душу, мы учим их не сдаваться, верить в лучшее, а, самое главное, — верить в ЛЮДЕЙ!

Знаете, что происходит потом? Потом мы ищем им дом, разговариваем с вами, задаем вопросы, пытаемся почувствовать то, что не видно. И вы забираете животных.

И спустя день/неделю/месяц вы возвращаете их! Хоть один задумывался, что они чувствуют? Что может быть хуже шанса и лучика надежды, которые отняли?

Вот Вьетнам, он неделю прожил в семье, в доме, где он позволил себе верить, что его беды позади. А потом его вернули… Уже неделю Вьетнам «не с нами», он угрюм, слишком равнодушен и спокоен, он не радуется корму, как раньше, он не радуется прогулкам, он не виляет хвостом при встрече.

А вот Белка, ее вернули на следующий день. Вчера она сбежала из центра, а сегодня ее нашли. Знаете где? У дверей подъезда людей, давших ей надежду!

А нашего хулигашку Декстера взяли однажды и вернули за то, что прыгнул на диван. Неделю наш самый активный, игривый и общительный пес сидел в углу, носом в стену, как наказанный озорной мальчишка… Ни разу мы не видели его таким, даже когда его ругают за проделки, он ни на миг не теряет веселья, но здесь было совсем другое — у него отняли надежду!

Дорогие, уважаемые люди, расскажите, как объяснить им, нашим ранимым, умным, честным, искренним и верным животным, что люди — не собаки! Что они мало знают о верности, плохо понимают в доброте и не сильно разбираются в ответственности?

Как сейчас нам вернуть их веру в жизнь? Они готовы пережить боль, сломанные лапы, раны после драк, не готовы только справиться с болью от обмана и неоправданных надежд.

Если бы люди хоть немного походили на собак, мир был бы лучше. Пожалуйста, ЧЕЛОВЕК, подумай много раз перед тем, как завести животное: об ответственности, о проблемах, с которыми придется столкнуться, о денежных средствах, которые придется на нее тратить, и о душе собаки, которую вы так жестоко можете обмануть.

Помните, у них есть душа, еще более чуткая и ранимая, чем у вас».

Фото: скриншот vk.com/animalspnz_fund?w=wall-65019110_3200