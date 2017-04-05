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Левин: Влияние и авторитет Союза журналистов России необходимо вернуть

14 февраля в 10:27 2516 просмотров
, секретарь Союза журналистов России Леонид Левин, выступая на заседании федерального совета СЖР, затронул вопрос о престиже профессии сотрудника СМИ и статуса журналистов в современной России. По его мнению, большую роль в этой связи играет Союз журналистов.

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Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, секретарь Союза журналистов России Леонид Левин, выступая на заседании федерального совета СЖР, затронул вопрос о престиже профессии сотрудника СМИ и статуса журналистов в современной России. По его мнению, большую роль в этой связи играет Союз журналистов.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы Союз жил и процветал, удостоверение его члена давало конкретные преференции и определенные гарантии. Человек должен понимать, зачем ему необходимо состоять в организации. Для этого нам нужно вернуть влияние и авторитет.

Выделю три главных направления, по которым нужно двигаться. В первую очередь, это привлечение молодых кадров, что позволит влить новые силы в Союз. Во-вторых, это работа с новыми вызовами повсеместной цифровизации и интернетизации, поддержка членов региональных отделений в адаптации к новым реалиям. В-третьих, это создание серьезного списка социальных преференций и льгот, доступных исключительно через членство в Союзе», — сказал он.

Леонид Левин также отметил, что государство и бизнес должны считаться с Союзом журналистов России, а сами работники СМИ должны уважать его.

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