Алешковский: Я «старовер», в детстве телевизора не видел

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Писатель Петр Алешковский на региональном книжном форуме в Пензе рассказал, почему в его семье телевизор был под запретом, и поднял тему доступности литературы.

«Это пустые разговоры, что страна стала нечитающей: те, кто читал, читает, те, кто не читал, не читает. Но потеря, безусловно, есть и она достаточно большая.

Когда я учился в школе, моя мама поклялась, что телевизор у нас в доме появится, когда мой младший брат, а он на восемь лет меня моложе, поступит в университет. В результате телевизора я не видел, читал книжки и живу с книжками по-прежнему. Телевизор у меня есть, но новости я получаю из интернета.

Конечно, я «старовер» и исключение. Но то, о чем говорил Артем Соловейчик [вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию объединенной издательской группы «Дрофа — Вентана Граф"], — воспитание чтения книги, фиксация ребенка на чтении должны происходить с самого раннего возраста.

Тут возникает другой вопрос: сколько стоит книга? Может ли мама в Пензенской области, где зарплата в 15−12 тысяч считается нормальной, хотя она абсолютно ненормальная, позволить себе купить энное количество книг для того, чтобы воспитывать ребенка. В основном, родители покупают учебники, прописи, то, что необходимо ребенку, чтобы он не «утонул». А что касается радости общения с книгой, времяпрепровождения — проще посадить у телевизора и включить мультики. Это абсолютно разные вещи.

[…] Страна нуждается в поднятии с колен нашей культуры. Это очень важно».