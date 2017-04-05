«Цифровая экономика — это не только работающие в Интернете компании и регуляторы, но еще и потребители. В связи с тем, что объем покупок в Сети постоянно растет, вопрос обеспечения защиты прав наших граждан, является крайне актуальным.



Законопроект недавно был внесен правительством, но в отношении него прозвучало немало критики со стороны российских компаний и общественных организаций. В связи с тем, что комитет является соисполнителем по проекту федерального закона, мы планируем организовать широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами (рядовыми покупателями, магазинами, органами исполнительной власти), особое внимание уделив проблемным точкам данной инициативы.



Формат этих консультаций будет определен совместно с комитетом Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Принципиально важно, чтобы в результате был выработан закон, который реально сможет гарантировать защиту интересов добросовестных продавцов, а также обеспечение прав и безопасность потребителей», — отметил Леонид Левин.



Напомним, в Госдуму внесен законопроект, вводящий понятие товарного агрегатора, а также устанавливающий ответственность за предоставление им заведомо недостоверной информации о товаре или услуге и продавце. К товарным агрегаторам отнесли информационных посредников, которые вступают с потребителями в возмездные отношения, но при этом не заключают сделку по купле-продаже товаров.