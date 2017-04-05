«Наболело!», как говорит один пензенский журналист , по совместительству — политолог , редактор и эксперт в вопросах таргетинга и сео. Наболело у 300−400 ( цифры разнятся) жителей Пензы , и своей болью в стиле перформанса с песнями , стенд-апом и юмористическими плакатами пришли поделиться те , кто большую часть жизни проводит в интернете: студенты , бывшие студенты , те , кого раньше бы назвали разночинцами , и постоянные завсегдатаи любого провинциального протестного движения. Пришли те , кто ежедневно живет в Сети , играет в игрушки , пишет хайповые комментарии в разных пабликах или же в авральном режиме строчит жалобы , изредка — доносы на сограждан , власть , чиновников. В общем , те , жизнь у которых не сложилась и виноваты в этом не они , а окружающие." data-title="У кого же наболело? — Мнение пензенца о прошедшем митинге — Пенза-пресс, рунет за день">

«Наболело!», как говорит один пензенский журналист, по совместительству — политолог, редактор и эксперт в вопросах таргетинга и сео. Наболело у 300−400 (цифры разнятся) жителей Пензы, и своей болью в стиле перформанса с песнями, стенд-апом и юмористическими плакатами пришли поделиться те, кто большую часть жизни проводит в интернете: студенты, бывшие студенты, те, кого раньше бы назвали разночинцами, и постоянные завсегдатаи любого провинциального протестного движения. Пришли те, кто ежедневно живет в Сети, играет в игрушки, пишет хайповые комментарии в разных пабликах или же в авральном режиме строчит жалобы, изредка — доносы на сограждан, власть, чиновников. В общем, те, жизнь у которых не сложилась и виноваты в этом не они, а окружающие.

Наконец-то они оторвались от компьютеров, вышли на свежий воздух, и это уже благое дело. Митингами город не удивишь, они за последние 26 лет были у нас в разном количественном и качественном исполнении. Были. Был и этот. Прошел, а впечатления от него лучшего всего описать словами классиков Ильи Ильфа и Евгения Петрова:

Ваше политическое кредо? Всегда!

Чем меньше город, тем длиннее приветственные речи.

Представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям…

Отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе.

Не сомневайтесь, как только советской власти не станет, вам сразу станет как-то легче. Вот увидите!