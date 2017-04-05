Олейник: Из-за диагностической махновщины нельзя искоренить передачу ВИЧ от матери ребенку

О том, к каким тяжелым последствиям приводит «махновщина» в организации диагностики ВИЧ-инфекции, рассуждает заместитель главврача пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи, эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Сергей Олейник в своем блоге в «ЖЖ».

«Сегодня звонила мне молодая женщина с отчетливо выраженной СПИДофобией. Причем не из нашей области, а откуда-то с юга нашей страны (не сообщила, из какого региона).

В общем, сначала она обратилась по поводу герпеса в частную клинику, где ее обследовали на ВИЧ и дали на руки отрицательный результат (что делать не имели права — это прерогатива государственных и муниципальных медицинских организаций). Но она продолжала бояться и обратилась в территориальный Центр СПИД. Там ее тоже обследовали — и тоже с отрицательным результатом. А она по-прежнему боится и в каждом выступившем прыще усматривает первый признак начинающегося конца — по причине, якобы, ВИЧ-инфекции.

Почему так получается? Во-первых, потому что ни в частной, ни в государственной организации ей не было проведено дотестовое и послетестовое консультирование перед взятием крови, то есть не соблюли алгоритм проведения медицинского освидетельствования, чем грубо нарушили Федеральный закон 38-ФЗ. Сработали, как в заводском здравпункте: тупо взяли кровь и направили в лабораторию.

Во-вторых, никто не удосужился ответить на вопросы, которые женщину мучают. Не было помощи психолога (хотя сейчас уже нужна помощь психотерапевта). Бланк информированного согласия был ею подписан уже после взятия крови на исследование, что говорит о формальности этого «мероприятия».

Все вместе это — следствие махновщины [вольная территория, вольность] в организации диагностики ВИЧ-инфекции. Сегодня мы закончили написание справки для вице-губернатора по этому поводу (в соответствии с поручением, данным на координационном совете по ВИЧ при правительстве региона). Подробным образом изложили, к чему и почему эта махновщина приводит.

А приводит она к тяжким последствиям. Так, недавно в поле зрения наших специалистов попала беременная женщина, у которой была выявлена ВИЧ-инфекция. Но до этого она обследовалась в частной клинике, и ей дали на руки результат, ознакомившись с которым, она твердо уверилась, что ВИЧ-инфекции у нее нет. Хотя на самом деле эти результаты свидетельствуют об инфицировании.

Если бы не попала к нашим специалистам — не стала бы принимать химиопрофилактику, чтобы не заражать собственного ребенка. А всего-то потому, что опять был нарушен алгоритм медицинского освидетельствования. Кстати, нам женщина сказала, что в частной клинике результат ей был выдан на руки. А вот сотрудники Росздравнадзора, которые проводили проверку по этому случаю, почему-то сообщили, что результат она получила на электронную почту (!). И само исследование проводили за пределами Пензенской области. Вопрос: почему?

Не потому ли, что выдавать больным результат медицинского освидетельствования (справки, сертификаты) имеют право только государственные и муниципальные медицинские организации, но никак не частные? А результат анализа — это формально не справка. Такая вот трогательная забота о частном бизнесе! Гуляй-поле в чистом виде. Анархия — мать порядка.

Но и это еще не все. В 2016 году началась плотная работа Центра СПИД и прокуратуры Пензенской области по привлечению к ответственности мамочек, которые ставят в угрозу заражения своих планируемых и родившихся детей. Причем — при активном подходе прокуратуры к этой проблеме.

Национальная стратегия в интересах детей, подписанная президентом, требует искоренения передачи ВИЧ от матери ребенку уже в 2017 году. Но пока процветает диагностическая махновщина, пока не работают программы профилактики среди наиболее уязвимых групп населения, об этом можно забыть.

Сегодня по этому поводу сотрудница полиции опрашивала наших специалистов. Очень женщина оказалась эрудированной, неплохо разбирается в теме. И, конечно, говорили о СПИД-диссидентах, которых полно среди непризнанных и даже признанных ученых, доцентов с кандидатами. Увы, но их деятельность не встречает практически никакого сопротивления специалистов. Они пользуются площадками в социальных сетях — а мы здесь очевидно проигрываем. Мало того, эту их дурость транслируют и некоторые наши пациенты, сами регулярно принимающие терапию от ВИЧ-инфекции!

По мне, так гнать таких ученых нужно с работы за вредительскую деятельность! […]

Чтобы женщины понимали: их отказ от лечения — это их личное дело. А ответственность за поставление в угрозу заражения своего ребенка они будут нести по всей строгости закона».