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Е. Курбангалеева: Подготовка к праймериз «Единой России» в Пензенской области идет штатно

15 мая в 10:56 168 просмотров
, директор АНО НИЦ «Особое мнение», член Общественной Палаты РФ Екатерина Курбангалеева высказала свое мнение о праймериз «Единой России» в Пензенской области.

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Политолог, директор АНО НИЦ «Особое мнение», член Общественной Палаты РФ Екатерина Курбангалеева высказала свое мнение о праймериз «Единой России» в Пензенской области.

«Подготовка к праймериз «Единой России» в Пензенской области идет штатно, без скандалов, конфликтов и отказов в регистрации. Все, кто заявились, были зарегистрированы, многим претендентам была оказана консультативная помощь при подготовке необходимых для регистрации документов.

Всего в качестве участников ПГ зарегистрировано 95 человек. Конкурс по одномандатному округу составляет 2−3 кандидата на место. Конкурс по территориальному списку составляет 4−5 кандидатов на место. 26 из 33 депутатов ЗС от партии пошли на переизбрание. Подавляющее большинство действующих депутатов областного парламента выдвинулись на праймериз по своим округам (около 80 процентов) и территориальным группам (около 65 процентов), что демонстрирует стабильность их позиций.

Отдельно стоит отметить информационную составляющую праймериз «ЕР»: дебаты четко организованы, проходят на профессиональной площадке ТРК «Экспресс» и демонстрируют неплохую смотрибельность. В каждом раунде дебатов участвуют по 6 кандидатов и обязательно присутствуют руководители регионального политсовета партии, в том числе — лично секретарь и председатель ЗС Валерий Лидин».

Источник фото: скриншот с сайта www.palatavo.ru/about/consist/view/155/

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