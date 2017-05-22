Вам будет интересно
Загрузка...
Жильцам дома на пр. Строителей пересчитают плату за лифт
В Пензе пройдет выставка работ лучших фотохудожников
Наши новости
Клиенты «МегаФона» и «Дом.ru» сэкономили за год 100 млн руб
В Пензе спектакли адаптируют для детей с аутизмом
В Мокшанском районе ребенок попал под отлетевшее от машины колесо
Джазовая исполнительница Алина Ростоцкая: Я — ребенок 90-х
Спортблок: художественная гимнастика, спортивная ходьба, футбол
На Севере столкнулись четыре автомобиля. ВИДЕО
Мэр Пензы требует ускорить работы в Заре
Пигменты в макияже глаз: сложно, но можно

Е. Курбангалеева: Политическая жизнь в Пензенской области оживляется

22 мая в 11:28 364 просмотра
, директор АНО НИЦ «Особое мнение», член Общественной Палаты РФ Екатерина Курбангалеева — об оживлении политической ситуации в Пензенской области в преддверии выборов.

" data-title="Е. Курбангалеева: Политическая жизнь в Пензенской области оживляется — Пенза-пресс, рунет за день">

Политолог, директор АНО НИЦ «Особое мнение», член Общественной Палаты РФ Екатерина Курбангалеева — об оживлении политической ситуации в Пензенской области в преддверии выборов.

Майское околопраздничное затишье понемногу заканчивается, предварительное голосование выходит на финишную прямую, оживляется и политическая жизнь в области. На фоне плановых встреч с избирателями и заключительных раундов дебатов начинает вырисовываться муниципальная повестка.

Вероятнее всего, она будет звучать все громче и во многом влиять и на содержание кампании по выборам в ЗС, так как параллельно, в сентябре 2017 года, должны пройти выборы депутатов в 24 (из 27) муниципальных районов (378 муниципальных мандатов второго уровня).

Так, продолжаются пикеты против участника предварительного голосования, главы администрации Белинского района Василия Чернышова. Чем ближе к 28 мая, тем явственнее звучит вопрос о том, кто поведет партию на выборы. И если вопрос второго и третьего номера областной тройки будет решаться по итогам предварительного голосования, то на первой позиции многие ожидают увидеть губернатора Ивана Белозерцева. Некоторую пикантность теме лидерства в области придало недавнее неосторожное высказывание ректора Пензенского госуниверситета Александра Гулякова.

Источник фото: скриншот с сайта www.palatavo.ru/about/consist/view/155/


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics