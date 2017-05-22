Е. Курбангалеева: Политическая жизнь в Пензенской области оживляется

Майское околопраздничное затишье понемногу заканчивается, предварительное голосование выходит на финишную прямую, оживляется и политическая жизнь в области. На фоне плановых встреч с избирателями и заключительных раундов дебатов начинает вырисовываться муниципальная повестка.

Вероятнее всего, она будет звучать все громче и во многом влиять и на содержание кампании по выборам в ЗС, так как параллельно, в сентябре 2017 года, должны пройти выборы депутатов в 24 (из 27) муниципальных районов (378 муниципальных мандатов второго уровня).

Так, продолжаются пикеты против участника предварительного голосования, главы администрации Белинского района Василия Чернышова. Чем ближе к 28 мая, тем явственнее звучит вопрос о том, кто поведет партию на выборы. И если вопрос второго и третьего номера областной тройки будет решаться по итогам предварительного голосования, то на первой позиции многие ожидают увидеть губернатора Ивана Белозерцева. Некоторую пикантность теме лидерства в области придало недавнее неосторожное высказывание ректора Пензенского госуниверситета Александра Гулякова.

Источник фото: скриншот с сайта www.palatavo.ru/about/consist/view/155/