Известный конезаводчик: Завиваловский конезавод необходимо сохранить

Заводчик лошадей из Нижнеломовского района Пензенской области уверен, что необходимо сделать все, чтобы сохранить известный завиваловский конезавод, где разводят знаменитых рысаков Орловской породы.

«Завиваловский завод — это гордость нашей области. Я считаю его одним из самых лучших в стране, наши орловский кони выступают на соревнованиях в различных регионах и показывают неплохие результаты. У меня есть лошади этой породы, которые не раз становились чемпионами», — считает Александр Жулябин.

«Есть, конечно, заводчики и собственники, которые тоже хотят получить поддержку. Но они должны понимать, что бюджет области не резиновый, завод имеет 183-летнюю историю по разведению рысаков Орловской породы, поэтому он нуждается в финансовой помощи в первую очередь», — добавил он.

Александр Жулябин также отметил, что, по его мнению, стоит разделять ООО ПКЗ «Завиваловский» и ООО «Виктория», арендующее площади завода. «Виктория», на его взгляд, не имеет отношения к деятельности «завиваловки».

Напомним, 26 мая стало известно, что министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел рабочую встречу с представителем ООО ПКЗ «Завиваловский» Александром Пызаровым.

«Это гордость нашего региона и определенный, в том числе и исторический, статус Пензенской области. Необходимо обеспечить работу завода как племенного предприятия и продолжать заниматься чистой линией лошадей», — отметил Андрей Бурлаков.

На предприятии содержатся 75 голов лошадей, из них 25 — маточное поголовье. На встрече стороны обсудили возможности поддержки завода. Представитель ООО ПКЗ «Завиваловский» отметил, что руководство нацелено на соответствующую работу и подготовит полный пакет документов для направления в Минсельхоз России и включения предприятия в реестр получателей поддержки на 2018 год.

«Мы заинтересованы в том, чтобы вернуть статус племенного предприятия, в развитии нашего конезавода. Мы ведем переговоры с московским ипподромом на беговой сезон», — отметил Александр Пызаров.

Как сообщает пресс-служба областного минсельхоза, Андрей Бурлаков на встрече отметил, что ООО «Виктория» было реализовано верховое отделение конезавода. Однако организация не имеет отношения к его работе. После отправки поголовья верхового отделения ООО «Виктория» ООО ПКЗ «Завиваловский» подготовит и задействует помещения предприятия под содержание маточного поголовья, тренерского молодняка. Также не останутся без работы и специалисты ООО «Виктория», они будут трудоустроены на конезавод.

Фото с сайта penzа.ru