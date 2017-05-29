Е. Курбангалеева: Явка на праймериз ЕР говорит о хорошей организации

Независимый политолог, политтехнолог, член Общественной палаты РФ, директор исследовательского центра «Особое мнение» Курбангалеева Екатерина поделилась впечатлениями о прошедшем в Пензенской области предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты парламента.

«Оценивая явку на праймериз, надо иметь в виду, что предварительное голосование в Пензенской области проходит в ситуации отсутствия внутриэлитных конфликтов или жесткой политической конкуренции, как в некоторых других регионах.

При этом явка — очень неплохая: в Пензе на 16 часов была 6−7 процентов, в районах — повыше, около 10. Думаю, что на момент закрытия счетных комиссий в целом по области она перевалит за 10 процентов.

Такая явка может говорить о хорошей организации праймериз:

— во-первых, кандидатам, да и партии в целом, удалось мобилизовать своих сторонников;

— во-вторых, неплохо было поставлено информирование о предстоящем голосовании;

— в-третьих, партии удалось дополнительно привлечь внимание жителей созданием праздничной атмосферы: музыка, соревнования, конкурсы в школах, домах культуры и на прилегающих территориях.

Я сама лично побывала на нескольких участках в Пензе. Несмотря на послеобеденное время и ненастную погоду, люди идут, задерживаются у стендов с кандидатами, обсуждают их.

Понемногу «открытые праймериз» «Единой России», когда во внутрипартийном отборе участвуют все желающие, имеющие право голоса, входит в политическую повседневность, более того, становятся «хорошим тоном» современной партийной системы».

Источник фото: скриншот с сайта www.palatavo.ru/about/consist/view/155/