Марина Осипова: Социальные проекты формируются исходя из запросов граждан

Рост рейтинга прокомментировала директор Пензенской областной библиотеки им.
«Мне как руководителю отрадно, что на сегодняшний день успешно реализуется проект «Библиотеки России», в рамках которого обновляются книжные фоны сельских библиотек.
Кроме того, в этом году по инициативе Пензенского регионального отделения партии приобретена и передана в дом культуры села Старое Демкино Шемышейского района новая музыкальная аппаратура.
В рамках партийного проекта «Театры малых городов» ТЮЗу Заречного на новую постановку было выделено более 6 млн рублей из федерального и местного бюджетов.
С целью добиться односменного режима обучения в общеобразовательных организациях, в микрорайоне Шуист началось строительство новой школы на 660 мест.
Также партийцы активно поддерживают проведение массовых мероприятий для детей, молодежи и пожилых граждан.
Думаю, многие жители, если их спросить, что конкретно было сделано в вашем дворе, районе, городе, обозначат проекты, которые инициированы «Единой Россией». Отсюда, наверное, и следует рост рейтингов», — считает Марина Осипова.
скриншот www.youtube.com/watch?v=txO6a7FaIEo