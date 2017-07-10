Пензенский журналист: Стремительного роста числа семейных пар пока не видно



«В Пензе достойно отметили Всероссийский День семьи, любви и верности. Прошли торжественные мероприятия, сказаны теплые слова, добрые пожелания, вручены подарки. В праздничный день не принято говорить о грустном. Но вслед за торжествами наступают будни, заставляющие вновь задуматься о кризисе семьи.

Дело в том, что, согласно статистике, у нас более половины супружеских пар не имеют детей. Невозможно не заметить неполные семьи, в которых растят детей матери-одиночки, и таковых в нашей области не менее двадцати процентов.

Не просто и отцам, которые одни содержат и воспитывают ребят. Таких семей около двух процентов. И все это не может не вызывать беспокойства и сочувствия.

А стремительного роста числа семейных пар пока не видно. В последнее время в области ежегодно регистрировали около десяти тысяч браков.

Не торопились местные жители оформлять брачные отношения. Чуть-чуть выручали выходцы из других государств: до трехсот браков с иностранцами регистрировалось за год. Слегка подпитывали статистику несовершеннолетние граждане: около ста раз в год вступали в брак подростки. Слабо влияли на показатели роста числа семейных пар правонарушители: всего несколько десятков браков ежегодно заключали в местах лишения свободы.

Социологи сейчас неодобрительно говорят об увеличении числа гражданских браков. На их взгляд, преимущества официального брака очевидны, например, правовая защищенность детей.

Ну а разводились в последнее время более пяти тысяч пар ежегодно.

Расторжение брака супругов, у которых нет несовершеннолетних совместных детей, и они не имеют взаимных претензий по совместно нажитому имуществу, обычно без особых проблем оформляют в загсе. Так происходит примерно с 20 процентами разводящихся пар. Но, а остальные 80 процентов разводов проходят по решению суда.

В загсах чаще всего главными причинами разводов называют: вредные привычки одного из супругов, невозможность иметь совместных детей, несходство характеров, а также отъезд кого-либо из супругов в другой регион на заработки на длительный срок.

Процедура развода достаточна проста. Разводящимся следует посетить загс по месту жительства одного из супругов или загс, где регистрировался их брак. При себе иметь паспорта, свидетельство о браке, квитанцию об оплате госпошлины за расторжение брака. Затем написать заявление, и через месяц брак расторгнут. Работники загса в этот период находят время побеседовать с разводящимися, стремятся примирить их. Но не всегда это удается.

Ежегодно в пензенских загсах выдают около 15 тысяч свидетельств о рождении детей. Огорчает, что каждый одиннадцатый ребенок рождается в неполной семье, что женщины продолжают отказываться от новорожденных. Главными причинами отказа от рождения ребенка они называют материальные трудности и медицинские показания.

Множество официальных и общественных организаций давно занимаются укреплением института семьи. Но, тем не менее, вновь слышим теперь уже высказывание заместителя председателя областного правительства о том, что сейчас актуальным вопросом является преодоление социально-демографических проблем в регионе, повышение рождаемости, снижение числа абортов, оказание качественной медицинской помощи».