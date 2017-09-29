Вадим Скворцов: Нормальные редакции и институты, где вы?

«Как представитель молодого поколения возлагаю на себя обязанность ответить на публикацию о студентах-журналистах Владислава Белякова.

В начале статьи журналист «Пензы-онлайн» сравнивает «свое» поколение с нынешним и вспоминает: «Студенты [раньше, — прим. авт.] горели желанием написать свой собственный материал. Брались за любые темы».

А сейчас молодые авторы якобы не знают, как выглядит губернатор, как взять комментарий у специалиста и прочее. Данные выводы Владислав Беляков делает, основываясь на своем личном опыте, и приводит ряд примеров — студентов, которые приходили к нему на практику. Легко судить, когда сам в профессии больше 15 лет.

Совершенно сомнительная субъективная аргументация уровня «раньше трава была зеленее».

1) Плохое качество образования.

Говорю по факту: молодым авторам просто некуда идти и негде учиться. Уровень журналистского образования в Пензе — просто смешной. Я сам видел выпускников журфака, которые целый час не могут написать краткую новость, здесь я соглашусь с автором статьи. Только виноваты в этом не студенты, а институты, которые безнадежно устарели и не понимают работу современных медиа.

2) Отсутствие мест в редакциях.

Журналистам-студентам негде работать, большинство местных СМИ остановилось в нулевых годах и сидят на месте, в редакциях одни и те же люди работают лет по 20 — это не дает никакой возможности хоть как-то протолкнуться молодым авторам. Даже при достаточно большой конкуренции местных медиа работают там одни и те же люди.

3) Низкая зарплата.

Средняя зарплата журналиста в Пензе составляет 15 тысяч рублей, если больше — тебе повезло. Это не вызывает никакого интереса у молодежи, потому что на эти деньги просто невозможно существовать. Для сравнения: повар в суши-баре зарабатывает порядка 30 тысяч, журналист — в два раза меньше. Зачем мне терпеть все эти писательские мучения, если я могу спокойно крутить роллы?

4) Скучные, не современные издания.

Большинство местных СМИ — это информагентства, которые работают по одной и той же новостной повестке, и добиваются только одного — трафика за счет Яндекс-новостей. Расследований нигде нет, работы с источниками — нет, экспериментов с нативной рекламой нет, серьезных репортажей нет. Если кто и работает на достаточно острые темы, то это — очень локальные издания. Работать новостником круто, но делать одно и то же утомляет.

5) Отсутствие комьюнити.

Я был на фестивале местных СМИ «А мы из Пензы» и был несколько шокирован. Большинство участников этого мероприятия — пенсионерки из каких-то районных газет. Ни одного молодого лица, кроме меня, наверное. О каком обновлении журналистики может быть речь? У нас нет никаких открытых журналистских планерок, лекций, объединений — никакого обмена опыта со студентами. Допустим, я молодой автор и хочу научиться писать — куда мне идти, у кого просить совета? Писать письма на почту редакции и, как обычно, не получать никакого ответа?

6) Нет будущего.

Каждый молодой журналист думает, что Пенза — это первая ступень к качественной журналистике и всероссийской славе. Дальше (в мечтах) его ждут РБК, «Ведомости», «Новая газета» или «Афиша», если он хочет писать о культуре. Но его никуда из перечисленного не возьмут, потому что у него нет базы и портфолио.

Здесь получается замкнутый круг: базы у него нет из-за плохих институтов и слабых редакций, а портфолио — потому что новостные заметки в региональном СМИ никому не интересны.

Поэтому студенту приходится лезть из кожи вон, чтобы появиться хоть где-то: искать фриланс в федеральных медиа, делать собственный бренд, делать тексты для конкурсов и тому подобное. Его задача — засветиться везде, кроме родного города.

В общем, судьба молодого журналиста в Пензе — полный тлен, порой действительно хочется спрятаться под одеяло и не выходить никуда. Поэтому ругать студентов — неправильно, сначала создайте почву, а ростки сами взойдут».

Автор фото — Лиза Мидлер