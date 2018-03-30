Левин: Послание президента обозначает знаковый поворот к человеку

«Говоря о послании президента в целом, надо отметить, что оно обозначает знаковый поворот к человеку, к каждому гражданину. Президент указал на то, что наша страна, оставаясь среди первых в вооружениях и космических полетах, рискует отстать во внедрении технологий в быт своих граждан, в обеспечении благополучия каждого жителя страны. И совершенно справедливо сказано, что конкурентоспособность страны обеспечивает именно общее технологическое развитие.

Как сказал президент, то, что делается нами сейчас, определит положение страны на многие десятилетия вперед. Он приравнял благосостояние граждан к внешнеэкономическому и оборонному потенциалу. Речь идет о «решительном прорыве» в сбережении народа. Условия для этого есть — президент подчеркнул имеющиеся заделы, как в нашей экономической политике, так и в новых технологиях постоянно развивающихся в мире.

Президент отметил именно критическую зависимость будущего, включая суверенитет государства, от овладения современными технологиями на всех уровнях общества, неоднократно подчеркнув цивилизационный характер происходящих в мире изменений.

Принципиально новым является акцентирование связи экономического благополучия с расширением показавших себя эффективными мер по улучшению демографических показателей. Президент подчеркнул, в частности, что уже речь должна идти не только о детских садах, но и о яслях, то есть об обеспечении возможности активного участия в общественной жизни и экономике родителей самых маленьких детей. Не менее важно и то внимание, которое уделено поддержке пенсионеров и контролю того, чтобы пенсия росла не медленнее, чем проценты инфляции, а также необходимости выйти на показатели продолжительности здоровой жизни в среднем до 80 лет.

«Расширить пространство свободы во всех сферах» — это относится, в первую очередь, к нашей политике по интернетизации всей страны и по приравниванию защищенности прав гражданина в равной степени в реальном и виртуальном мире.

Говоря об обновлении городской инфраструктуры, президент сказал не просто об удвоении расходов на эти цели, но и о том, что вложения должны идти и в более мелкие населенные пункты — поселки, села. Комплексность вложений, о которых говорит президент, это и использование новых технологий, в частности то, что современные дороги или водопроводы немыслимы без современных систем связи — интернетизации и цифровизации. Президент прямо сказал, что жителям малых населенных пунктов должны быть доступны все современные сервисы, их жизнь должна быть такой же современной, как и у жителей мегаполисов. К 2024 году высокоскоростной интернет будет в любой точке страны.

К развитию инфраструктуры относится и заявленное президентом движение страны в сторону создания мирового центра обработки информации, что означает и рабочие места в высокотехнологичных ЦОДах.

Президент неоднократно возвращался к инфраструктурным вопросам, подчеркивал необходимость увеличения пропускных возможностей транспортных коридоров. Это подразумевает не только расширение и диверсификацию путей движения товаров, но и привлечение стратегически важных отечественных информационно-технологических решений.

Крайне важно, что президент подчеркнул необходимость открыть для наших граждан все возможности современного мира при помощи информационных технологий. Это относится и к повышению доступности медицинской помощи, в том числе — за счет телемедицины. Президент говорит об изыскании возможностей для дополнительного финансирования медицины, что неизбежно приведет нас к расширению информационно-технологических составляющих врачебной помощи.

Ужесточение экологических требований, отмеченное в послании президента, означает ускорение внедрения промышленного «интернета вещей», так как это создает еще одно измерение, требующее цифровизации для отслеживания показателей в реальном масштабе времени.

Интересное решение, предложенное президентом по развертыванию в локальных музеях временных экспозиций ведущих музеев страны, перекликается с известной пензенской традицией функционирования «Музея одной картины», но в послании речь идет о масштабировании этого решения на всю страну, на абсолютно новом технологическом уровне.

Президент подчеркнул необходимость обновления нормативной базы во всех сферах цифровизации экономики — в ближайшее время нас ждет работа по распределенным реестрам (блокчейнам), робототехнике, созданию отечественных платформ в ИТ-технологиях, поддержке стартапов и венчурного финансирования в целом.

Отмеченная президентом успешность российской фундаментальной науки, актуальность продолжения развития научной инфраструктуры, потребует уже в ближайшем будущем законодательного обеспечения работы иностранных специалистов в наиболее привлекательных междисциплинарных проектах, возможно, это можно назвать расширением «сколковских» льгот на науку в целом. Отечественная математическая школа, ставшая основой наших достижений в сфере программирования, должна и далее развиваться. Развитие математических центров, о которых сказал президент, будет невозможно без укрепления математического образования в целом.

Поддержка бизнеса всех масштабов, в том числе малого, упрощение отчетности и дистанционных методов контроля, информационно-технологичные решения в сфере государственного управления и защиты интересов граждан в экономике — это одни из самых важных аспектов цифровизации, отмеченных президентом. Сеть МФЦ, услуги «одного окна» должны развиваться в сторону повышения доли дистанционных услуг, а это невозможно без уточнения законодательства в сфере идентификации и аутентификации, заложенного в правительственной программе «Цифровая экономика».



«За последние 35 лет мы добились таких перемен, для которых другим странам понадобились столетия» — эти слова президента в сочетании с его призывом работать всей страной как одна команда, его вера в наш общий успех это ключ к пониманию послания и политики президента вообще».