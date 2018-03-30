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Левин: Журналистика — неотъемлемая часть современного общества

5 марта в 17:38 1292 просмотра
, информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в медиафоруме Общероссийского народного фронта и прокомментировал его итоги.

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Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в медиафоруме Общероссийского народного фронта и прокомментировал его итоги.

«В Калининграде собрались сотни профессиональных журналистов со всех регионов Российской Федерации, чтобы еще раз подтвердить тезис о том, что современная журналистика является одной из важнейших сил, определяющих демократическое развитие нашего общества. Принцип свободы слова, закрепленный в Конституции и законах Российской Федерации, является краеугольным камнем для построения стабильного и процветающего государства. Готовность журналистов поднимать актуальные проблемы современности, работать в условиях жесткой конкуренции с блогосферой и социальными сетями вызывает уважение и надежду на дальнейшее развитие экосистемы российских медиа.

Президент поддержал инициативу председателя Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева о необходимости более эффективно организовать взаимодействие журналистов и органов власти. Этот вопрос целесообразно обсудить совместно с СЖР и Общероссийским народным фронтом на площадке комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи в ближайшее время.

Как подчеркнул Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 1 марта, нас ожидает работа по обновлению законодательной базы во всех сферах происходящей цифровизации, которая затронет, в том числе, и область средств массовой информации, создав более благоприятные и эффективные условия для развития отечественных СМИ».


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