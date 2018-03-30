Психотерапевт из Пензы: Гипноза с телеэкрана быть не должно

Сейчас на телевидении активно популяризируется введение человека в состояние гипноза, на федеральных каналах появляются программы, где в транс вводят звезд шоу-бизнеса. Насколько безопасен гипноз с телеэкрана, рассказал психотерапевт Областной психиатрической больницы им. Евграфова Алексей Кукушкин.

«Само явление гипноза существовало с незапамятных времен, использовалось чаще у служителей религиозных культов, в практике «чудесных исцелений», когда в состоянии религиозного экстаза происходили исцеления от функциональных нарушений, истерической глухоты, слепоты, потери речи, различного рода параличей.

Термин «гипноз» (от греческого hypnos — сон) ввел английский хирург Джеймс Брэйд в 1841 году. Это специфическое измененное состояние сознания, сопровождающиеся особыми физиологическими проявлениями, внешне напоминающими сон, для которого характерна концентрация сознания на содержании внушения. Формальный гипноз, как правило, авторитарный, директивный, состоит из двух компонентов — внушение сонливого состояния и требование полного подчинения врачу. Выигрыши терапевтического транса — это состояние релаксации, уменьшение чувства тревоги, освобождение от внутреннего осуждающего голоса самокритики.

В Областной психиатрической больнице им. К. Р. Евграфова используется групповой классический гипноз в составе комплексного лечения при невротических психических расстройствах (бессоннице, тревожных и депрессивных состояниях, фобиях, при психосоматических расстройствах — функциональных расстройствах работы внутренних органов, связанных с тревогой).

При публичных проведениях гипноза могут возникнуть различные осложнения в виде обморочных состояний у лиц, склонных к снижению артериального давления, неадекватного поведения людей, находящихся в сноподобном состоянии (истерическом гипноиде), судорожных подергиваний. Такие состояния в силу внушаемости приобретают массовый характер, могут актуализироваться психотические расстройства — в виде бреда, в последующем у некоторых людей возникает зависимость от гипноза и гипнотерапевта. Гипноза с телеэкрана, на мой взгляд, быть не должно, в связи с возможными указанными выше неконтролируемыми осложнениями.

Проведение телепередач о гипнозе может преследовать разные цели. Если это просто шоу с ограниченной группой людей, то участники должны быть тщательно отобраны с отсутствием в прошлом психических расстройств и подготовлены к возможности неадекватного поведения на публике и последующему негативному имиджу.

Но могут быть цели, связанные со скрытыми резервами человека, когда, будучи в состоянии гипноза, он может узнать о собственных резервах памяти, сообразительности, интуиции, высоких данных физической силы, отсутствия тревоги, болевой чувствительности, общительности, актерских качествах, что может потом мотивировать к раскрытию своих способностей, навыков самогипноза».

Фото предоставлено Областной психиатрической больницей им. К. Р. Евграфова