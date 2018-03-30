Левин: Вводить новые нормы права для цифровых финансовых активов надо постепенно

«20 марта в Государственную Думу был внесен законопроект «О цифровых финансовых активах». Эта норма права окажет серьезное влияние на жизнь общества, как это в свое время сделали законы 1986 года «Об индивидуальной трудовой деятельности» и 1995 года «Об акционерных обществах», принятие которых стало знаковыми моментами, определившими нашу жизнь на десятилетия вперед.

Новый закон определяет основные понятия, использующиеся при работе с криптовалютами и другими цифровыми финансовыми инструментами. Его принятие станет первым шагом по интеграции традиционных экономических отношений и новых финансовых технологий.

Курс на прорывное развитие экономики нашей страны был определен в 2017 году с принятием правительственной программы «Цифровая экономика» и, как сказал президент, без этих мер Россия не сможет перейти к новому технологическому укладу, который обеспечит будущее нашего государства.

Разумеется, введение новых норм права для цифровых финансовых активов должно происходить постепенно, поскольку это новое явление в жизни людей. Блокчейн и криптовалюты в настоящее время являются предметом дискуссий и пристального изучения во всех экономически развитых странах. В этой работе мы будем опираться на помощь широкого экспертного сообщества, взаимодействие с которым налажено в Государственной Думе.

Также был внесен законопроект «О краудфандинге», который регламентирует устоявшуюся практику группового инвестирования в стартапы. Основная цель данной нормы права — защитить частных инвесторов от возможных потерь, вызванных действиями недобросовестных организаторов краудфандинга.

Важность этого закона заключается в том, что он ориентирован на привлечение финансирования предприятиями малого и среднего бизнеса. Документ предполагает создание комфортной и безопасной среды для вложения средств малыми частными инвесторами. Это должно позволить широким слоям населения улучшать свое благосостояние, используя накопления как активные финансовые инструменты».