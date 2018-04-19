Столярова: Дети гибнут из-за нашей халатности и безответственности

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова высказалась по поводу инициативы детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой об усилении контроля за страничками ребят в соцсетях после ЧП в Башкирии, когда школьник напал на педагога, одноклассника и поджег кабинет.

«Должна быть постоянная профилактическая работа, связанная с защитой прав детей, в том числе — предупреждением преступности несовершеннолетних. Не на уровне «испугались и забыли». Я каждый день получаю мониторинг ЧП по всей РФ из аппарата Анны Кузнецовой, рассылаю информацию Олегу Ягову [зампред правительства Пензенской области], Александру Воронкову [глава регионального минобра], Юрию Голодяеву [начальник городского управления образования], Евгению Трошину [глава минтруда региона], Олегу Бабкину [ответственный секретарь областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав], чтобы своевременно принимать меры, направленные на предупреждение инцидентов, которые случаются в других субъектах РФ.

Нужно больше работать с родителями, чтобы они понимали, какая опасность, риски возникают перед детьми в школах или на улице, особенно сейчас, когда наступает теплое время года. Чтобы они с детьми спокойно дома могли говорить о том, что можно делать, а что — нельзя.

Не уверена, что имеет смысл ужесточать законодательство. Разве недостаточно существующего? Вопрос — только в том, как оно реализуется, здесь огромную роль играет человеческий фактор. Люди должны относиться к своей работе ответственно, а тех, кто не исполняет возложенные на них полномочия, нужно наказывать. Необходимо еще раз обучить директоров школ, завучей, весь персонал, который отвечает за безопасность детей. Сколько нужно еще таких несчастных случаев, чтобы мы перестали себя успокаивать: «Это не у нас, у нас этого не будет»? Поговорили, пообсуждали — и успокаиваемся, забываем. Так не должно быть.

Еще месяц не прошел после событий в Перми и в Удмуртии, и вдруг такая же ситуация происходит в Башкирии — подросток с ножом и горючим веществом. А ведь мониторинг соцсетей сегодня ведет и минобр, и Роскомнадзор! Не знаю, как проглядели этого мальчика, ведь, в принципе, все знали о том, что он писал, но никто не предпринял мер. Знали и дети, и родители, и учителя.

То же самое было и у нас. Когда я была в школе по поводу ситуации, когда ребенка побили, то узнала, что классный руководитель была в курсе ситуации. Ребенок сообщал о том, что его собираются побить, но своевременно не сработали, хоть и знали, что ему грозит опасность.

Так и здесь. Это халатность и безответственность лиц, которые наделены полномочиями по обеспечению безопасности ребенка в школе.

Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, он особенный, пишет, что его травят, что ему тяжело, что хочет отомстить — проходить мимо нельзя, нужно быстро реагировать.

«Не мой ребенок — и плевать мне на него», — так получается? «Даже если я что-то знаю — пусть родители с ним разбираются». Нам не хватает ответственного отношения, вот и все. Учителя должны выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы вовремя выявлять опасность и реагировать. Ребенка нет на уроке — сразу должен быть звонок родителям: почему его нет? У любого классного руководителя есть все телефоны. Тем более, если ребенок непростой, и тем более, если его травят. Проблема — в нашей безответственности, а не отсутствии необходимой законодательной базы. Как только мы это поймем и изменим, перестанут гибнуть дети».