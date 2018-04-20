Ваулин: Будем гнуть свою линию по тактическим моментам

«Огромное желание — создать в команде «Дизель» коллектив единомышленников. Чтобы люди слушали, выполняли задачи, чтобы была полностью рабочая атмосфера в раздевалке, не было никаких «хочу работать» или «не хочу», не было споров. Если есть установка тренера, то она должна выполняться именно так, а не иначе. То есть нужно, в первую очередь, создать коллектив.

Будем гнуть свою линию по тактическим моментам. Мы думаем, что тактические моменты, которые мы применяли в «Дизелисте», не будут ничем слабее, чем здесь. Наработки из молодежки переймем сюда, но будем и новое создавать», — сказал он.

Напомним, 20 апреля стало известно, что Алексея Ваулина назначили тренером «Дизеля». Ранее команда «Дизелист» под его руководством впервые завоевала Кубок регионов национальной молодежной хоккейной лиги.