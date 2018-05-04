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Стоит ли ждать фееричного финала Лиги Европы УЕФА? Прогноз

4 мая в 14:35 164 просмотра
, ими стали испанский «Атлетико» и французский «Марсель». Спортивный обозреватель пензенского телеканала «Экспресс» Александр Маркеев дал прогноз на решающий матч.

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Интрига раскрыта — накануне определились финалисты Лиги Европы УЕФА, ими стали испанский «Атлетико» и французский «Марсель». Спортивный обозреватель пензенского телеканала «Экспресс» Александр Маркеев дал прогноз на решающий матч.

«Атлетико» — «Марсель» — финал, который вряд ли получится скучным и скупым на опасные моменты. Одна команда, пожалуй, лучше всех в этом евросезоне реализует чужие ошибки и имеет четко выстроенную игровую систему; игроки второй (многие) готовы вон вылезти из кожи, чтобы попасть в заявку своей сборной и выступить на чемпионате мира в России.

В этой паре «Атлетико», без сомнений, фаворит. Команда из испанской столицы считается одной из сильнейших на континенте. Так, «индейцы» сыграют уже в пятом еврокубковом финале за восемь лет. А вот «Марсель» не был в финале еврокубков 14 лет и так случилось, что теперь сразится за кубок практически дома. Расстояние от Марселя до Лиона, где состоится финал, всего около трехсот километров, а потому «провансальцам» будет обеспечена жаркая поддержка родных болельщиков с ярким и мощным перфомансом.

Что касается прогноза, то если в финале не случится удаления у одной из команд в начале встречи и бригада судей грамотно разберется в каждом игровом эпизоде (ну уж очень надеюсь), то я ставлю на мадридцев. «Атлетико» победит с преимуществом в один (максимум в два) мяча — 2:1 — хотя я искренне буду болеть за французов. Не люблю когда на протяжении многих лет в финале играют одни и те же команды (ну, за исключением, естественно, «Ювентуса»).

Напомним, финал Лиги Европы (0+) состоится 16 мая в 21.45.

Фото Александра Пивоварова


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