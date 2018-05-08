Удастся ли России войти в тройку лидеров на «Евровидении»? Прогноз

«Как человек, шагающий в ногу со временем, пользуюсь Instagram и слежу за аккаунтом «Евровидения». Номера от всех стран в этом году — очень сильные. Среди моих личных фаворитов — Армения, мне очень нравится исполнитель Севак Ханагян, он участвовал в «Голосе» (12+), причем российском. Он очень здорово поет. Израильская исполнительница Нетта Барзилай тоже очень яркая, почему бы нет?

России в фаворитах у меня, к сожалению, нет. Хотя, в принципе, номер неплохой. Смотрела репетиционные видео, кусочек выступления Юлии. Конечно, она — очень сильная вокалистка и ничем не уступает другим участникам. Однако… Не хочется говорить о положении Юлии, но мы не знаем, как многие отнесутся к тому, что Россия выставляет именно этого участника. Мнения могут разделиться.

Ее номер — очень трогательный, красивый, да и песню ей писали те же авторы, что и для Полины Гагариной. Песня — достаточно выигрышная, с глубоким смыслом.

Я думаю, что композиция, которая способна занять первое место на «Евровидении», должна быть, как минимум, запоминающейся, простой. Ведь «Евровидение» — это конкурс, где выбирает народ. Естественно, ритмичные, динамичные песни смотрятся более выигрышно.

И, конечно, многое зависит от того, какое шоу произойдет на сцене. Знаете, «Евровидение» изначально было конкурсом песни, и то, что человек делал на сцене, не было главным. Сейчас же критерии изменились и номер оценивается полностью. Возможно, шоу выходит на первый план.

На мой взгляд, это неплохо. На сцене должен быть красивый артист, который умеет себя подавать, должна звучать та песня, которая завоюет миллионы. Все критерии должны быть соблюдены. Хотя, помню, когда Билан в первый раз ездил на «Евровидение», победила сербская исполнительница Мария Шерифович. У нее, в принципе, в номере ничего не было, но песня была настолько бомбовая, настолько классно была исполнена, что других не спасло никакое шоу. Я — за шоу, но в гармонии с качественной музыкой. Тот, кто покажет такой номер, вполне может рассчитывать на победу».

Скриншот: www.youtube.com/watch?v=bgBwbr_fUxA