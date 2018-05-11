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Неудивительно, что Самойлова не прошла в финал «Евровидения» — А. Ренуар

11 мая в 15:32 282 просмотра
«Евровидения» (16+), который состоится 12 мая. Мнением об итогах второго полуфинала и российской участнице Юлии Самойловой поделился солист пензенского эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Александр Ренуар.

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Впервые за 14 лет Россия не прошла в финал «Евровидения» (16+), который состоится 12 мая. Мнением об итогах второго полуфинала и российской участнице Юлии Самойловой поделился солист пензенского эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Александр Ренуар.

«Честно говоря, я считаю, что наша певица — никакая. Спасали только бэки. Неудивительно, что она не прошла в финал. Юлия ведь сама сказала перед поездкой, что вообще психологически не готова петь, что эмоционально сгорела. На выступлении она даже слова забыла, потерялась. Но ей пообещали, что она поедет, и свое слово сдержали. Песня хорошая, но надо было хороший голос поставить.

Вообще я уже давно не смотрел «Евровидения». Мне кажется, оно сейчас находится на уровне художественной самодеятельности провинциальных городов, две трети певцов вообще петь не умеют. Поют мимо кассы, ни голосов, ни обертона, не поют, а разговаривают. Одна красивая картинка.

На этом «Евровидении» даже никто не зацепил, разве что, возможно, Украина капельку. Я просто взрослый человек и по-другому смотрю на эти вещи. Молодежи нравится, да. Но вот раньше, когда Пугачева была, ABBA и прочие великие музыканты, — это же было совершенно другое дело. А теперь все это больше похоже на шоу, которое может привести только к деградации интеллектуального уровня и музыкального вкуса населения».

Выступление Юлии Самойловой на полуфинале «Евровидения-2018» 10 мая:

Скриншот: www.youtube.com/watch?v=KujGHwyfMWM


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