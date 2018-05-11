Сможет ли Россия выйти в плей-офф на ЧМ по хоккею? Прогноз от чемпиона

Чемпион России в составе «АК Барса», бывший игрок пензенского хоккейного клуба «Дизель» Алексей Косоуров — о своих впечатлениях от первого проигрыша сборной на Чемпионате мира в Дании и о том, каких результатов можно ждать от оставшихся игр группового этапа.

«Чехия была первым серьезным соперником, в этом матче можно было посмотреть основные силы нашей команды. Раньше все игры были со слабыми соперниками — мы забивали по семь, по шесть шайб. Наша сборная играла хорошо, как и чешская. Единственное — ошибки бы, конечно, надо почистить. У чехов атака, в принципе, неплохая. Она показала наши слабые стороны, то, над чем нужно поработать. Думаю, у тренеров появилась пища для размышлений.

Что касается игры Сергея Андронова [воспитанник пензенской школы хоккея], он сыграл хорошо, на своем уровне: и в обороне неплохо отрабатывал, и в нападении у него были моменты. Играет на команду.

Следующая игра нам предстоит со швейцарцами, это еще один серьезный соперник. Я думаю, мы у них выиграем, не знаю, с крупным счетом или нет.

О прогнозах на матчи со Швецией и Словакией пока говорить рано. Все игры шведов я не видел, но считаю, что это одни из лидеров чемпионата, одна из сильнейших команд. У нас с ними в группе будет последняя игра, и хорошо, такая генеральная репетиция перед плей-офф.

Мое мнение — что наши спортсмены должны подойти к играм навылет в максимальной форме. 100% давать, что наша команда выйдет в плей-офф, конечно, нельзя, ведь все может случиться. Но, думаю, это 99,9%".

На льду со сборной Швейцарии Россия встретится 12 мая в 21.15, со Словакией — 14 мая в 17.15, со шведами — 15 мая в 21.15. Возрастное ограничение на игры — 0+.

Фото: скриншот — www.youtube.com/watch?v=SWDNQLLb9fc