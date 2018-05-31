А. Маркеев: С такой игрой нашей сборной мы не выживем даже в матче-открытии ЧМ

Досадно не поражение от австрийцев, а само содержание игры нашей сборной, которого, по сути, не было — первая мысль, которая пролетела в моей голове после финального свистка.
На удивление, первые 20 минут матча порадовали. У команды получалось уверенно действовать в опорной зоне и высоко прессинговать, тем самым разбивая атаки соперников. Хотя наверняка со мной многие поспорят, парировав тем, что в начале встречи австрийцы не сильно включались в атаку. Такую позицию я тоже разделяю. Из плюсов, на этом, пожалуй, все.
О минусах можно говорить бесконечно, их много, но больше остального меня поразило послематчевое интервью Станислава Черчесова [главный тренер российской сборной], который пожаловался на отсутствие у команды последнего паса. Да откуда ему взяться, когда всего за месяц до старта мундиаля тренерский штаб перекроил всю игровую схему? Отсюда за 90 минут и ноль (!!!) ударов в створ ворот австрийцев.
С такой игрой, боюсь, не выживем даже в матче открытия ЧМ против Саудовской Аравии. Времени на исправление ошибок у россиян мало, поэтому, как всегда, будем надеяться на чудо.
Напомним, на групповом этапе Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом, Уругваем. Первый матч пройдет 14 июня.
Фото Рината Ильязова