А. Маркеев: На Чемпионате нашей стране придется играть тем, что есть

Стал известен окончательный состав сборной России по футболу на Чемпионат мира. Спортивный обозреватель пензенского телеканала «Экспресс» Александр Маркеев — о том, кого очень не хватает в заявке и почему положение нашей команды сейчас напоминает историю с Евро-2008.

Окончательная заявка сборной России по футболу на домашний Чемпионат мира была предсказуема процентов на 80. У Черчесова [Станислав Черчесов — главный тренер российской сборной], как и у его предшественников, был небогатый выбор исполнителей: на каждом крупном турнире нашей стране приходится играть тем, что есть.

Меня удивило и огорчило только что, что на мундиале не сыграет защитник «Динамо» Константин Рауш. Место в сборной он завоевал делом, но смена расстановки (теперь четыре защитника вместо трех центральных) и недолеченная спина оставили его за бортом Кубка мира. Впрочем, и без Рауша состав сборной получился оптимальным в сочетании опыт-молодость — опять же, если выбирать из того, что есть.

Один из корреспондентов популярного спортиздания очень верно подметил, что «положение сборной очень напоминает Евро-2008. Серия позорных товарняков, травма ведущего форварда и полная неопределенность в середине поля…». Кто знает, может спустя ровно 10 лет после триумфа на полях Австрии и Швейцарии, Россия вновь преподнесет приятную сенсацию [тогда сборная завоевала бронзовые медали].

Касательно судьбы нашей сборной на ЧМ, даю 90%, что из группы мы не выйдем. Уругвай опытнее и гораздо сильнее и в командной игре, и по скиллам отдельных исполнителей. Египет 28 лет не был на чемпионатах мира и на грядущем мундиале, думаю, пробьется в плей-офф. А единственная победа над Саудовской Аравией (хотя в этом матче я склоняюсь к результативной ничьей) ничего не решит. Итог — третье место в квартете А. Но это моя субъективная оценка и буду очень рад и горд, если ошибусь. Россия — вперед!

Фото Александра Пивоварова