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Г. Марченко о лишении «Зенита» финансирования: Поднять лапки легче всего

14 июня в 11:10 444 просмотра
«Зенит» бюджетного финансирования. Градоначальник остался недоволен игрой спортсменов, которые «даже бегать не могут». Журналист «Молодого ленинца» Геннадий Марченко в Facebook выразил свое мнение о том, почему этого не стоит делать.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании предложил лишить футбольный клуб «Зенит» бюджетного финансирования. Градоначальник остался недоволен игрой спортсменов, которые «даже бегать не могут». Журналист «Молодого ленинца» Геннадий Марченко в Facebook выразил свое мнение о том, почему этого не стоит делать.

«Виктор Кувайцев заявил, что недоволен бездарной игрой футболистов пензенского «Зенита» и предложил его распустить, а освободившиеся финансы (то бишь копейки) передать регбистам.

От этих копеек и регбистам проку не будет, и пензенский футбол умрет, как это было в 70-х после того, как Ермин [Лев Ермин руководил регионом 18 лет] распустил «Суру». В год 100-летия пензенского футбола и в канун проведения ЧМ в России слышать такое из уст градоначальника более чем странно.

Понимаю, что сказано было на эмоциях — на днях мэр лично стал свидетелем поражения «Зенита» — но нужно понимать, что команда практически полностью состоит из вчерашних пацанов. Закроют главную команду — закроют и футбольную школу. Поднять лапки легче всего. Мол, ушел спонсор — и мы денег не дадим. А вы попробуйте все-таки немного подергаться, может, получится?»

Фото Андрея Романова


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