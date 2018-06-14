Г. Марченко о лишении «Зенита» финансирования: Поднять лапки легче всего

Мэр Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании предложил лишить футбольный клуб «Зенит» бюджетного финансирования. Градоначальник остался недоволен игрой спортсменов, которые «даже бегать не могут». Журналист «Молодого ленинца» Геннадий Марченко в Facebook выразил свое мнение о том, почему этого не стоит делать.

«Виктор Кувайцев заявил, что недоволен бездарной игрой футболистов пензенского «Зенита» и предложил его распустить, а освободившиеся финансы (то бишь копейки) передать регбистам.

От этих копеек и регбистам проку не будет, и пензенский футбол умрет, как это было в 70-х после того, как Ермин [Лев Ермин руководил регионом 18 лет] распустил «Суру». В год 100-летия пензенского футбола и в канун проведения ЧМ в России слышать такое из уст градоначальника более чем странно.

Понимаю, что сказано было на эмоциях — на днях мэр лично стал свидетелем поражения «Зенита» — но нужно понимать, что команда практически полностью состоит из вчерашних пацанов. Закроют главную команду — закроют и футбольную школу. Поднять лапки легче всего. Мол, ушел спонсор — и мы денег не дадим. А вы попробуйте все-таки немного подергаться, может, получится?»

Фото Андрея Романова