Сборная России все-таки сотворила футбольное чудо и обеспечила себе место в плей-офф досрочно, с крупным счетом выиграв два матча на Чемпионате мира. Такое произошло впервые за 32 года. Спортивный обозреватель пензенского телеканала «Экспресс» Александр Маркеев комментирует столь редкий для наших футболистов успех.

Перед началом чемпионата мира в успех сборной России верил, пожалуй, только невозмутимый Станислав Черчесов, ну и еще пара-тройка человек с искаженным мышлением. Его кадровые решения высмеивали, а результаты команды в товарищеских, или как любит выражаться тренер, «контрольных» матчах вызывали приступ тошноты. Даже несмотря на то, что на домашнем ЧМ Россия попала в откровенно самую слабую группу, хотелось зарыть голову в песок и не смотреть матчи сборной — все равно же проиграют.

Негативный фон, который окружал национальную команду почти два года, резко рассеялся за какие-то 90 минут матча с Саудовской Аравией. Победу да еще со счетом 5:0 мог спрогнозировать разве что только ясновидящий. «Повезло» — подумали критики и, ехидно потирая руки, ждали поединка с Египтом. «Фараоны во главе со своим богом Мо Салахом уж точно соорудят для русских гробницу».

Черчесову не поверили и когда он заявил, что его команда знает, как остановить неудержимого египетского форварда. Футболиста, который выдал просто бомбический сезон и раз за разом накручивал лучших защитников планеты.

Но тренер сказал — и тренер сделал. В очередной раз. Сборная вышла на матч с Египтом и отыграла его суперзаряженно, ультракомпактно и гиперэффективно. Спящая красавица, которую не могли разбудить 32 года, пробудилась от поцелуя гениального усатого принца. История Станислава Черчесова заставила задуматься о том, что товарищеские матчи вообще не показатель качества, а поливать грязью человека, который еще не успел провалиться вопреки ожиданиям толпы, простите, — полная дичь.

Как завершится для России матч с Уругваем, по сути, уже не важно. Команда во главе Черчесовым — уже национальные герои. И если накануне заключительного поединка в группе тренер вдруг скажет что-то типа: «Мы намерены выйти в плей-офф с первого места» или «Знаем, как прошить плотную оборону латиноамерикнцев во главе с лучшими оборонцами планеты» — знайте, его слова вряд ли разойдутся с делом. Если это вдруг сон, то хотелось бы, чтобы он не кончался. Ведь в нем футбол в России снова жив!

Фото Александра Пивоварова