Перед началом чемпионата мира в успех сборной России верил, пожалуй, только невозмутимый Станислав Черчесов, ну и еще пара-тройка человек с искаженным мышлением. Его кадровые решения высмеивали, а результаты команды в товарищеских, или как любит выражаться тренер, «контрольных» матчах вызывали приступ тошноты. Даже несмотря на то, что на домашнем ЧМ Россия попала в откровенно самую слабую группу, хотелось зарыть голову в песок и не смотреть матчи сборной — все равно же проиграют.
Негативный фон, который окружал национальную команду почти два года, резко рассеялся за какие-то 90 минут матча с Саудовской Аравией. Победу да еще со счетом 5:0 мог спрогнозировать разве что только ясновидящий. «Повезло» — подумали критики и, ехидно потирая руки, ждали поединка с Египтом. «Фараоны во главе со своим богом Мо Салахом уж точно соорудят для русских гробницу».
Черчесову не поверили и когда он заявил, что его команда знает, как остановить неудержимого египетского форварда. Футболиста, который выдал просто бомбический сезон и раз за разом накручивал лучших защитников планеты.
Но тренер сказал — и тренер сделал. В очередной раз. Сборная вышла на матч с Египтом и отыграла его суперзаряженно, ультракомпактно и гиперэффективно. Спящая красавица, которую не могли разбудить 32 года, пробудилась от поцелуя гениального усатого принца. История Станислава Черчесова заставила задуматься о том, что товарищеские матчи вообще не показатель качества, а поливать грязью человека, который еще не успел провалиться вопреки ожиданиям толпы, простите, — полная дичь.
Как завершится для России матч с Уругваем, по сути, уже не важно. Команда во главе Черчесовым — уже национальные герои. И если накануне заключительного поединка в группе тренер вдруг скажет что-то типа: «Мы намерены выйти в плей-офф с первого места» или «Знаем, как прошить плотную оборону латиноамерикнцев во главе с лучшими оборонцами планеты» — знайте, его слова вряд ли разойдутся с делом. Если это вдруг сон, то хотелось бы, чтобы он не кончался. Ведь в нем футбол в России снова жив!
Фото Александра Пивоварова