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Учитель из Мокшана: Пенсионная реформа откроет новые возможности для педагогов

22 июня в 14:46 100 просмотров
, что увеличение пенсионного возраста — не трагедия для педагога.

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Одна из самых актуальных тем последних двух недель — пенсионная реформа. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 р. п. Мокшан Анна Макарова считает, что увеличение пенсионного возраста — не трагедия для педагога.

«Объективно в школе большая часть преподавателей — люди пенсионного и предпенсионного возраста. Школа во многом держится сейчас на пенсионерах. Есть спорные моменты [в реформе], но для педагогов она открывает больше возможностей, потому что мало кто из учителей, достигших пенсионного возраста, уходят на отдых, это люди с большим опытом, и они необходимы школе, чтобы передавать знания молодым кадрам.

У педагогов появится дополнительная возможность продолжить свою деятельность, а не уходить принудительно. Учителя в 55 лет — это люди еще очень активные. Повышение пенсионного возраста именно этим, думаю, и продиктовано. Вполне возможно, что это своевременная мера.

Отношусь к этим изменениям спокойно, и применительно к своей системе думаю, что это вполне оправданно и никакой трагедии в этом нет. Для нас, педагогов, это ничем страшным не обернется, потому что мы все равно работаем.

За себя могу сказать: я вряд ли в 55 лет ушла бы на пенсию, осталась бы работать в школе».


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